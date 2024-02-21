محافظ أسيوط يشهد احتفال تكريم عاصم قبيصي لتعيينه مديرًا لأوقاف المنوفية

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الاحتفال الذي نظمته مديرية الأوقاف بأسيوط، لتكريم فضيلة الدكتور عاصم قبيصي مدير المديرية، تقديرًا لما قدمه من أداء متميز خلال فترة عمله بالمحافظة، ومساهمته في تطوير منظومة العمل وتنفيذ خطة الوزارة لإحلال وتجديد بيوت الله، ولتعيينه وكيلا لوزارة الأوقاف بمحافظة المنوفية، متمنيًا له التوفيق والسداد في مهام عمله الجديد والاستمرار في خدمة الدعوة الإسلامية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة المساعد والدكتور محمود جاهين وكيل وزارة الأوقاف الجديد بأسيوط والشيخ سيد عبدالعزيز أمين بيت العائلة المصرية بأسيوط والقس عاموس بسطا ممثلًا عن الكنيسة الارثوذوكسية والقس إيليا رمسيس وكيل مطرانية الاقباط الكاثوليك بأسيوط والشيخ محمد عبداللطيف مدير عام الدعوة بالمديرية والشيخ ناصر محمد مدير عام المتابعة بمديرية الأوقاف ومديري إدارات الأوقاف بالمراكز وجميع كبير من الأئمة والشيوخ والصفحيين والاعلاميين.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم أعقبها كلمات للحضور حيث ألقى كلمة مديرية الأوقاف الدكتور محمد عبداللطيف مدير عام الدعوة بالمديرية كما ألقى كلمة إدارات الأوقاف الشيخ محمد طلعت مدير إدارة أوقاف صدفا أعقبها كلمة للدكتورة أسماء عبدالرحمن أستاذ الأدب الشعبي بجامعة أسيوط.

إهداء وسام المحافظة للدكتور عاصم قبيصي

وحرص محافظ أسيوط على إهداء وسام المحافظة للدكتور عاصم قبيصي تقديرًا لجهوده المخلصة خلال فترة عمله التي اتسمت بالتقاني والأداء المتميز وعرفانًا وتكريمًا لما بذله من جهد وما قدمه من أداء فعال وجهد متواصل وفكر مستنير في مجال الدعوة الإسلامية ونشر الفكر الوسطى المستنير للتحرك قدما نحو بناء وتنمية المجتمع متمنيًا له التوفيق في مهام عمله الجديد.

وأكد المحافظ، أن التكريم واجب تجاه كل من يعمل بجد وإخلاص، في كافة المديريات ومواقع العمل، لأننا نعمل كأسرة واحدة بروح الفريق نضع نصب أعيننا خدمة الوطن والمواطن، مؤكدًا إنه في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية فإننا جميعًا حريصين على تكريم المتميزين وبذل المزيد من الجهد والعمل المستمر لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأشار اللواء عصام سعد، إلى ضرورة الاهتمام بالكفاءات والكوادر المتميزة وتشجيع المتميزين الذين أسهموا في الارتقاء بالعمل وتكريمهم لتطوير وتحسين منظومة الأداء والعمل بما يتواكب مع اهتمام الدولة وتوجيهات القياة السياسية ببناء الانسان داعيا الله أن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها السياسية وجيشها وشرطتها وان ينعم على مصر بالخير الدائم الوفير.

كما نقل الدكتور أحمد عبدالمولي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، تحيات الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة للحضور وللدكتور عاصم قبيصي، لافتًا إلى الأخير رجلًا محب لوطنه ولدينه وكان يشارك الجامعة في معظم الفعاليات والأنشطة المختلفة، مشيدًا بالعلاقة الطيبة التي تجمع محافظ أسيوط بمرؤسيه والتي يسودها الود والإحترام بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين في كافة قطاعات العمل المختلفة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور عاصم قبيصي، عن سعادته وامتنانه بهذا التكريم وعن شكره لكل مشاعر الود والصدق والوفاء التي لمسها من الجميع وعلي رأسهم محافظ أسيوط مضيفًا إنه لم يدخر جهًدا في خدمة أسيوط تلك المحافظة التي عمل بها طوال 6 سنوات تم خلالها تنفيذ مهام وخطط المديرية بما يعود بالنفع على المواطنين مقدمًا الشكر للجميع على تلك اللفتة الطيبة في تكريمه وتقديره بهذا الشكل.

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