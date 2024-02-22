"مياه أسيوط" تعلن استيفاء 3 محطات لمتطلبات تفتيش شهادة "TSM"

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أن ثلاث محطات رفع صرف صحي بشبكاتهم وهم (محطة رفع وشبكة دير درنكة الممولة من المعونة الأمريكية للتنمية الدولية بمركز أسيوط، محطة رفع وشبكة الطوابية المنفذة ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز أبنوب، محطة رفع وشبكة جزير قاو بمركز البداري والمنفذة ضمن مبادرة حياة كريمة المرحلة الأولي.

وصرح المهندس على الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة أن المحطات قد استوفت متطلبات تفتيش "الإدارة الفنية المستدامة TSM" للمرة الأولي تحت رعاية المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمياه بهدف الارتقاء بمعدلات الأداء والجودة.

اجتياز التفتيش على جميع أقسام المحطة



جاء ذلك بعد اجتياز التفتيش على جميع أقسام المحطة والشبكة، للتأكد من استيفائها جميع اشتراطات ومعايير الشهادة وتعليمات التشغيل والصيانة القياسية علاوة على اشتراطات السلامة والصحة المهنية وإدارة الموارد البشرية، وبذلك يصبح أجمالي محطات TSM بالشركة 11محطة كبرى وصغرى، مياه وصرف.

الشركة تحرص على رفع كفاءة محطاتها لتقديم خدماتها بأفضل جودة للمواطنين



وأوضح "الشرقاوي" أن الشركة تحرص على رفع كفاءة محطاتها لتقديم خدماتها بأفضل جودة للمواطنين ، وذلك من خلال تأهيل جميع المحطات والروافع والشبكات للحصول على الشهادة الدولية للإدارة الفنية المستدامة.

ووجه الشكر لجميع القائمين علي منظومة TSM بالشركة القابضة لدعمهم المقدم لتأهيل المحطات بالشركة للحصول علي الشهادة ولجميع العاملين بمنظومة TSM بالشركة بقيادة م. شيماء جمال على الأداء المتميز مؤكدًا العمل علي تنفيذ خطة الشركة لتأهيل باقي المحطات والشبكات للحصول على الشهادة.

جدير بالذكر انه تم إنشاء إدارة tsm بقطاع الدعم الفني لتأهيل المحطات والشبكات ولمتابعة المحطات الحاصله علي شهادة tsm لتحقيق الإستدامه علي إشتراطات ومعايير شهادة tsm وكان انشاء هذه الإداره له مردود إيجابي.

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