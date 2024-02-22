مدير تعليم القاهرة: هدفنا توجيه النشء وتشكيل هويته بعظمة حضارة مصر القديمة والحديثة

طلبة تعليم القاهرة فى زيارة لمتحف البريد

نظمت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "إدارة البريد المصري" زيارة ميدانية إلى متحف البريد المصري.

تحت رعاية أيمن موسى، مدير المديرية، وزينب عبد الفتاح، وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية، وإشراف هانم عبد السلام، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، والدكتور ناصر الجندى مدير عام إدارة حدائق القبة التعليمية، وعصام السيد وكيل إدارة باب الشعرية.

ويأتى ذلك فى إطار حرص مديرية التربية والتعليم لتوجيه النشء وتشكيل هويته بعظمة حضارة مصر القديمة والحديثة، إذ يعد متحف البريد المصري أحد معالم البلاد وشاهدا على عراقتها باعتبارها من أقدم بلدان العالم التى شهدت ظهور خدمات البريد.

كان فى استقبال الطلاب ياسر عبد الرءوف، مدير العلاقات العامة بهيئة البريد، وعبير مصطفى كامل إخصائي العلاقات العامة بهيئة البريد، ومحمد السيد إخصائي العلاقات العامة بهيئة البريد، ومحمد على أحمد، إخصائي العلاقات العامة بهيئة البريد، كريمان محى الدين، أخصائي العلاقات العامة بهيئة البريد.

قام طلبة إدارتى حدائق القبة وباب الشعرية بجولة شاملة داخل قاعات المتحف، وتفقد الطلاب قسم المؤتمرات، الذى يضم صورا فوتوغرافية للدكتور ستيفن مؤسس اتحاد البريد العام، وصورا لأعضاء مؤتمرات البريد الدولي في برن من عام 1874 م حتى مؤتمر استوكهولم عام 1924 م، ومعاهدة البريد العامة والاتفاقيات الملحقة بها لكل مؤتمر.

وتعرف الطلاب على قسم أدوات البريد بالمتحف، والذى يحتوى على مجموعات متنوعة من الموازين والحقائب البريدية ومحافظ الطوابع والحوالات وضواغط الرصاص والأختام القديمة والحديثة وصناديق خطابات ميكانيكية وعادية.

بالإضافة إلى مشاهدة قسم الملابس، الذى يشتمل على أنواع مختلفة من الملابس لكبار الموظفين ولرؤساء الأقسام والموزعين وشارات مختلفة قماشية ونحاسية، ويحتوي قسم المباني بالمتحف على نماذج مصغرة لبعض المباني البريدية كمصلحة البريد بالقاهرة ومكتب بريد بورسعيد وبورفؤاد ونموذج لمكتب بريد قروي ونموذج مصغر لقلم توزيع لمراقبة بريد القاهرة.

كما استمتع الطلاب بقسم الخرائط والإحصاء والرسومات البيانية والإحصائية تظهر تطور أعمال المصلحة من مراسلات مسجلة وعادية وحوالات داخلية وخارجية وطرود، وتابعوا قسم النقل بالمتحف والذى يحتوى نماذج متعددة لوسائل نقل البريد القديمة والحديثة من عربات خشبية وحديدية وسكة حديد وبواخر لنقل البريد، وأيضًا قسم الطوابع الذى شمل مجموعات من الطوابع المصرية والأجنبية وقوالب وألواح لصناعة الطوابع، كما يضم تصنيفا فريدا لمجموعات الطوابع لكل من البريد الأوروبي والبريد الأفريقي والبريد الآسيوي والبريد الأمريكي والبريد الأسترالي.

وأخيرًا شاهد الطلاب أهم أقسام المتحف وهو قسم البريد الجوي الذي يشتمل على نماذج مختلفة من الحمام الزاجل ونماذج لبعض الطائرات مهداة من شركة الطرق الجوية الإمبراطورية وشركة خطوط الطيران الهولندية، ونموذج لأول خطاب ورد إلى الإسكندرية من لندن في 17 أغسطس عام 1929 م، وأول خطاب بالبريد الجوي أرسل إلى كراتشي من البريد المصري بالخط الجوي بين القطر المصري والهند.

بعدها انتقل الطلاب لزيارة المكتب الرئيسي لهيئة البريد المصري بالعتبة ، وشاهدوا جميع الخدمات البريدية المقدمة للمواطنين في سهولة ويسروكذلك ماكينات الصرف الآلى المستحدثة.

وفى ختام الزيارة تم توزيع الهدايا على الطلاب والمشرفين "تيشرتات - كابات - ماجات" مطبوعة باسم هيئة البريد المصري.

وقد أبدى الطلاب والمشرفون إعجابهم وسعادتهم بزيارتهم لمتحف البريد والتعرف على مقنيانة التى تضم تراث حضارتنا المصرية العريقة، والذى تجعل الجميع يشعر بفخره وانتمائه لهذا الوطن العظيم.