الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

طلبة تعليم القاهرة فى زيارة لمتحف البريد

مدير تعليم القاهرة: هدفنا توجيه النشء وتشكيل هويته بعظمة حضارة مصر القديمة والحديثة

جريدة الدستور

نظمت مديرية التربية والتعليم  بالقاهرة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "إدارة البريد المصري" زيارة ميدانية إلى متحف البريد المصري.

تحت رعاية أيمن موسى، مدير المديرية، وزينب عبد الفتاح، وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية، وإشراف هانم عبد السلام، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، والدكتور ناصر الجندى مدير عام إدارة حدائق القبة التعليمية، وعصام السيد وكيل إدارة باب الشعرية.

ويأتى ذلك فى إطار حرص مديرية التربية والتعليم لتوجيه النشء وتشكيل هويته بعظمة حضارة مصر القديمة والحديثة، إذ يعد متحف البريد المصري أحد معالم البلاد وشاهدا على عراقتها باعتبارها من أقدم بلدان العالم التى شهدت ظهور خدمات البريد.

كان فى استقبال الطلاب ياسر عبد الرءوف، مدير العلاقات العامة بهيئة البريد، وعبير مصطفى كامل إخصائي العلاقات العامة بهيئة البريد، ومحمد السيد إخصائي العلاقات العامة بهيئة البريد، ومحمد على أحمد، إخصائي العلاقات العامة بهيئة البريد،  كريمان محى الدين، أخصائي العلاقات العامة بهيئة البريد.

قام طلبة إدارتى حدائق القبة وباب الشعرية بجولة شاملة داخل قاعات المتحف، وتفقد الطلاب قسم المؤتمرات، الذى يضم صورا فوتوغرافية للدكتور ستيفن مؤسس اتحاد البريد العام، وصورا لأعضاء مؤتمرات البريد الدولي في برن من عام 1874 م حتى مؤتمر استوكهولم عام 1924 م، ومعاهدة البريد العامة والاتفاقيات الملحقة بها لكل مؤتمر.

قرار جديد من "تعليم القاهرة" بشأن التحويلات الإلكترونية للتلاميذ

وتعرف الطلاب على قسم أدوات البريد بالمتحف، والذى يحتوى على مجموعات متنوعة من الموازين والحقائب البريدية ومحافظ الطوابع والحوالات وضواغط الرصاص والأختام القديمة والحديثة وصناديق خطابات ميكانيكية وعادية.

 بالإضافة إلى مشاهدة قسم الملابس، الذى يشتمل على أنواع مختلفة من الملابس لكبار الموظفين ولرؤساء الأقسام والموزعين وشارات مختلفة قماشية ونحاسية، ويحتوي قسم المباني بالمتحف على نماذج مصغرة لبعض المباني البريدية كمصلحة البريد بالقاهرة ومكتب بريد بورسعيد وبورفؤاد ونموذج لمكتب بريد قروي ونموذج مصغر لقلم توزيع لمراقبة بريد القاهرة.

 كما استمتع الطلاب بقسم الخرائط والإحصاء والرسومات البيانية والإحصائية تظهر تطور أعمال المصلحة من مراسلات مسجلة وعادية وحوالات داخلية وخارجية وطرود، وتابعوا قسم النقل بالمتحف والذى يحتوى نماذج متعددة لوسائل نقل البريد القديمة والحديثة من عربات خشبية وحديدية وسكة حديد وبواخر لنقل البريد، وأيضًا قسم الطوابع الذى شمل مجموعات من الطوابع المصرية والأجنبية وقوالب وألواح لصناعة الطوابع، كما يضم تصنيفا فريدا لمجموعات الطوابع لكل من البريد الأوروبي والبريد الأفريقي والبريد الآسيوي والبريد الأمريكي والبريد الأسترالي.

وأخيرًا شاهد الطلاب أهم أقسام المتحف وهو قسم البريد الجوي الذي يشتمل على نماذج مختلفة من الحمام الزاجل ونماذج لبعض الطائرات مهداة من شركة الطرق الجوية الإمبراطورية وشركة خطوط الطيران الهولندية، ونموذج لأول خطاب ورد إلى الإسكندرية من لندن في 17 أغسطس عام 1929 م، وأول خطاب بالبريد الجوي أرسل إلى كراتشي من البريد المصري بالخط الجوي بين القطر المصري والهند.

بعدها انتقل الطلاب لزيارة المكتب الرئيسي لهيئة البريد المصري بالعتبة ، وشاهدوا جميع الخدمات البريدية المقدمة للمواطنين في سهولة ويسروكذلك ماكينات الصرف الآلى المستحدثة.

txt

مدير "تعليم القاهرة" يفتتح مهرجان مسرح المناهج للإدارات التعليمية

وفى ختام الزيارة تم توزيع الهدايا على الطلاب والمشرفين "تيشرتات - كابات - ماجات" مطبوعة باسم هيئة البريد المصري.

وقد أبدى الطلاب والمشرفون إعجابهم وسعادتهم بزيارتهم لمتحف البريد والتعرف على مقنيانة التى تضم تراث حضارتنا المصرية العريقة، والذى تجعل الجميع يشعر بفخره وانتمائه لهذا الوطن العظيم.

 

مديرية التربية والتعليم بالقاهرة مدير العلاقات العامة قسم الملابس المتحف أقسام المتحف محافظ الطوابع هيئة البريد أخصائي العلاقات العامة

مواد متعلقة

تنبيه هام من "التعليم" قبل ساعات من غلق التسجيل بامتحانات الثانوية العامة

آخر فرصة.. رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 لدخول الامتحانات

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 وتوزيع درجات المواد

وزيرا التعليم العالى والتربية والتعليم يبحثان سُبل التعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

آخر موعد للتسجيل الإلكتروني لاستمارات الثانوية العامة 2024

التعليم توقع بروتوكول تعاون مع جمعية الأورمان لإنشاء مدرسة متميزة للغات بالبحر الأحمر

التعليم تعلن الفائزين فى المسابقة القومية للمبتكر الصغير لطلاب المدارس

مصدر: ممنوع عقد أي اختبارات شهرية لطلاب الصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية

الأكثر قراءة

قرار عاجل من وزير التموين بخصوص نقل وتداول السلع

طبيب الإنسانية.. مَن هو الدكتور هانى الناظر؟

النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وتاريخ ليلة النصف

"قمار وفدية".. مدرس فيزياء ونجار كلمة السر فى مقتل طالب الدقهلية

وفاة الدكتور هانى الناظر

عاجل| "فتحوا النار على المستوطنين".. التفاصيل الكاملة لهجوم "معاليه أدوميم" شرقى القدس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

وما زال الإفك الصهيونى مستمرًا!

محاسن السنوسي

مرافعة «مصر» تنتصر لحق الشعب الفلسطينى أمام محكمة العدل الدولية

ماجد حبته

مرافعة تاريخية أخرى

وائل لطفي

ضد إسرائيل

محمد العسيري

فيما يُقال عن أحوال الطقس

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"رويترز": زيارة هنية للقاهرة إشارة قوية بأن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة مستمرة

الصين لـ"العدل الدولية": الشعب الفلسطيني يكافح من أجل تقرير مصيره

الاحتلال يكثف غاراته على خان يونس ورفح فى اليوم الـ139 من عدوانه على غزة