مدير "تعليم القاهرة" يفتتح مهرجان مسرح المناهج للإدارات التعليمية

افتتح أيمن موسى، وكيل أول الوزارة ومدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة اليوم، مهرجان العروض المسرحية لقطاع المنطقة الشمالية والجنوبية للإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وكان في استقباله الدكتورة همت أبو كيلة، مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية، وتم تقديم العروض المسرحية بقطاع المنطقة الشمالية والجنوبية للإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، والتي تبدأ من اليوم الأحد، حتى 25 فبراير الجاري، على مسرح المديرية بمدرسة الحسينية الثانوية بمشاركة جميع الإدارات التعليمية على مستوى القطاع الشمالي، وتضم جنة التحكيم على خليفة وناجح نعيم وأميرة أحمد.

ضوابط العروض المسرحية

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عن تقديم عروض مسرحية مأخودة عن دروس مقررة في المناهج الدراسية لجميع الطلاب بمرحلتيِّ التعليم الابتدائي والإعدادي حتى تصل المعلومات للطلاب في إطار يجمع بين المتعة والتعليم والهواية والاستذكار واللعب والإلتزام.

وذلك في إطار ضوابط التقديم التي حددتها وزارة التربية والتعليم في مسابقة مسرحية المناهج لطلاب المرحلة الإبتدائية والإعدادية.

وتعد المسابقة ملزمة لجميع المدارس والإدارات التعليمية ولايجوز الاعتذار عنها، حيث أن التربية المسرحية تهدف لخدمة العملية التعليمية.

والمسابقة مخصصة لطلاب مرحلة التعليم الابتدائي والإعدادي والمسرحيات من المناهج المقررة على الطلاب في هذه المرحلة ومن مناهج نفس العام الذي تعرض فيه.

ويمكن الاستعانة بالأقنعة ومسرحيات العرائس في هذه المسابقات ومن الممكن أن يكون المخرج من أخصائي المسرح في هذه المسابقات، وأشار تعليم القاهرة إلى أن تكون العروض باللغة العربية الفصحى وخاصة في مادة اللغة العربية.

وكيل تعليم القاهرة يفتتح مهرجان المسرح الدراسي

وكيل تعليم القاهرة يفتتح مهرجان المسرح الدراسي

وكيل تعليم القاهرة يفتتح مهرجان المسرح الدراسي

وكيل تعليم القاهرة يفتتح مهرجان المسرح الدراسي