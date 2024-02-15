الخميس 15 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكالة الفضاء المصرية تستقبل طلاب مبادرة الوعى بإنجازات الجمهورية الجديدة بـ"تعليم القاهرة"

طلاب تعليم القاهرة
طلاب تعليم القاهرة خلال زيارتهم وكالة الفضاء المصرية

توجه طلاب مبادرة الوعي بإنجازات الجمهورية الجديدة والتحول الرقمي بمديرية تعليم القاهرة إلى وكالة الفضاء المصرية، وكان فى استقبالهم الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية.

ويستهدف المشروع تطبيق التقنيات والحلول الحديثة في العمليات التعليمية بهدف تعزيز خبرات التعلم لدى الطلاب.

 

زيارات ميدانية وتثقيفية تهدف إلى تعزيز الفهم العلمي والتكنولوجي لعلوم الفضاء 

 

وبحث الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، وزينب عبدالفتاح، وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية، خلال الزيارة أوجه التعاون المشترك، واتفقا على تنفيذ زيارات ميدانية تعليمية تثقيفية تهدف إلى تعزيز الفهم العلمي والتكنولوجي لعلوم الفضاء وتشجيع المشاركة الفعّالة في صناعة مكونات الأقمار الصناعية.

كما تم بحث تعزيز التعليم في مجالات الفضاء وتشجيع الطلاب على اكتساب مهارات فنية وعلمية تسهم في التقدم العلمي والتكنولوجي للبلاد، كما اتفقا الجانبان علي عمل تنفيذ مسابقات علمية في مجال علوم الفضاء لطلاب مدارس محافظة القاهرة.

شرح معلومات مهمة حول علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها اليومية

وخلال هذه الزيارة قام مهندسو الوكالة بشرح معلومات مهمة حول علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها اليومية، إلى جانب ما تنجزه الوكالة من تصنيع وتشغيل على الأقمار الصناعية ومنها القمر الصناعي "كان سات"، بالتعاون مع الجانب الصيني.

كما شرح مهندسو الوكالة الخطوة المهمة التي قامت بها الوكالة وهو إطلاق «القمر الصناعي مصر سات 2» الذي يعد إحدى العلامات البارزة في مجال تكنولوجيا الفضاء، وخطوة مهمة في إطار الرؤية المصرية لتوطين الصناعات المتطورة مثل صناعة الأقمار الصناعية في جمهورية مصر العربية وذلك اتساقًا مع توجيهات رئيس الجمهورية في تنفيذ أولويات الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية.

وقدم البرنامج التعليمي لطلاب المدارس خبراء ومهندسي وكالة الفضاء المصرية التي استفاد بها الطلاب وكان فرصة استثنائية لاكتساب معرفة عميقة في مجال تقنيات تصنيع وتجميع الأقمار الصناعية والتعرف على كل مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء بشكل مبسط ويسير من خلال ورش عمل احترافية.

وفى ختام الزيارة وجهت زينب عبدالفتاح، وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية، خالص الشكر والتقدير للرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية والمهندسين على حسن الاستقبال والشرح الوافي للطلاب.

المدارس المشاركة في الزيارة 
 

طلبة إدارة السلام التعليمية
- مدرسة سلمان الفارسي
- الرسمية لغات أهالينا (١) أهالينا (٢) ومدرسة سمارت الخاصة

 من إدارة الخليفة التعليمية
- مدرسة الإمام الشافعي 
- مدرسة التونسي الابتدائية
- مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية

ومن إدارة مصر الجديدة التعليمية
- مدرسة الرشيد القومية
- الطبري ع
- عاطف صدقي
- سانت فاتيما
- مصر الجديدة المتميزة
- مصطفي يسري عميرة
- ماريا أوزيليا
- الأهرام القومية

إدارة المقطم التعليمية
- الاسمرات 
-مدرسة صفية زغلول

طلاب تعليم القاهرة خلال زيارتهم وكالة الفضاء المصرية
طلاب تعليم القاهرة خلال زيارتهم وكالة الفضاء المصرية
طلاب تعليم القاهرة خلال زيارتهم وكالة الفضاء المصرية
طلاب تعليم القاهرة خلال زيارتهم وكالة الفضاء المصرية
طلاب تعليم القاهرة خلال زيارتهم وكالة الفضاء المصرية
طلاب تعليم القاهرة خلال زيارتهم وكالة الفضاء المصرية
طلاب تعليم القاهرة خلال زيارتهم وكالة الفضاء المصرية
طلاب تعليم القاهرة خلال زيارتهم وكالة الفضاء المصرية
طلاب تعليم القاهرة خلال زيارتهم وكالة الفضاء المصرية
طلاب تعليم القاهرة خلال زيارتهم وكالة الفضاء المصرية
طلاب تعليم القاهرة خلال زيارتهم وكالة الفضاء المصرية
طلاب تعليم القاهرة خلال زيارتهم وكالة الفضاء المصرية
IMG-20240215-WA0002
IMG-20240215-WA0002
وكالة الفضاء المصرية طلاب تعليم القاهرة تعليم القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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