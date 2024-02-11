الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مدير تعليم القاهرة يفتتح معرض أهلا رمضان بديوان عام المديرية

افتتاح اول معارض
افتتاح اول معارض اهلا رمضان بالقاهرة

افتتح أيمن موسى، وكيل أول الوزارة ومدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة اليوم الأحد، معرض أهلا رمضان بديوان عام المديرية.

وأشاد وكيل تعليم القاهرة بالمشاركين والقائمين على المعرض والمجهود المبذول من الطلبة لإظهار المنتجات بالصورة المشرفة.

سلع معرض أهلا رمضان المقام بالمديرية 

وأوضح “موسى” أن منتجات شهر رمضان الكريم تضم فوانيس رمضان بأشكالها المختلفة تناسب الأطفال وجميع المراحل العمرية وعمل مفروشات لرمضان بأشكال متنوعة، ووسائد بأشكال مختلفة، وعرائس الأطفال الخاصة برمضان، بالإضافة إلى علب مناديل خشبية وكذلك مصنوعة من الأقمشة وميداليات على شكل عرائس رمضان ومشغولات يدوية متنوعة من أيدى الطلبة، كما يحتوى المعرض على عروض للأضواء المبهرة لشهر رمضان الكريم، كما تم التعاون مع الأقتصاد المنزلي لتقديم منتجات غذائية (صنع منتجات للنظافة، وعمل برطمانات للمخللات المختلفة، وعرض منتجات من التوابل المختلفة، كذلك تم عرض منتجات من الملابس من أيدى الطلبة، كما تم التعاون مع المجال الصناعى فى عمل منتجات خشبية من فوانيس، أضواء رمضانية للزينة،والمجال الزراعى والتربية الفنية.

وأشار وكيل تعليم القاهرة إلى أنه تعد المدرسة المنتجة مشروعات تربويا يدعم أهداف العملية التعليمية ويستثمر قدرات الطلبة وطاقاتهم ومن أهدافها تنمية روح الابتكار والإبداع لدى الطلاب وتعميق روح المشاركة المجتمعية فى تحقيق منتج مصرى حقيقى يساهم فى دعم الاقتصاد، وذلك بنقل خبراتهم إلى المدرسة المنتجة، وخلق جيل من الطلاب قادر على إدارة المشروعات الصغيرة واكتساب الطلاب لمهارات فى مجال التسوق.

وأشار موسى إلى أنه أجمع خبراء علم النفس التربوى على اكتساب المعارف والمهارات الخاصة بالأنشطة المنتجة أو الشخصية من خلال تنمية الشخصية المتكاملة للطالب بأسلوب علمى وتربوى من خلال إتاحة المدرسة المنتجة الفرصة له لممارسة الأنشطة المفضلة لديه وإتاحة مناخ مناسب للتنافس بين الطلاب لتحقيق طموحاتهم الشخصية.

افتتاح اول معارض اهلا رمضان بالقاهرة
افتتاح اول معارض اهلا رمضان بالقاهرة
افتتاح اول معارض اهلا رمضان بالقاهرة
افتتاح اول معارض اهلا رمضان بالقاهرة
افتتاح اول معارض اهلا رمضان بالقاهرة
افتتاح اول معارض اهلا رمضان بالقاهرة
افتتاح اول معارض اهلا رمضان بالقاهرة
افتتاح اول معارض اهلا رمضان بالقاهرة
افتتاح اول معارض اهلا رمضان بالقاهرة
افتتاح اول معارض اهلا رمضان بالقاهرة
افتتاح اول معارض اهلا رمضان بالقاهرة
افتتاح اول معارض اهلا رمضان بالقاهرة
معرض أهلا رمضان منفذ بيع السلع سلع رمضانية مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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