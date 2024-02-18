مدير تعليم القاهرة يتفقد مدرسة كوبري القبة الابتدائية لمتابعة الفصول التعليمية

أجرى أيمن موسى، وكيل أول الوزارة ومدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، جولة صباح اليوم الأحد، تفقد فيها مدرسة كوبرى القبة الإبتدائية التابعة لإدارة حدائق القبة التعليمية.

وكان في استقباله الدكتور ناصر الجندي، مدير عام إدارة حدائق القبة، وسعيد سليمان، مدير إدارة التعليم الابتدائي، وأحمد معروف، مدير المدرسة.

وحرص مدير تعليم القاهرة، على متابعة الفصول التعليمية ومستوى الكتابة والقراءة لدى طلاب مرحلة رياض الأطفال، وأبدى سعادته بمستوى الطلبة، كما تفقد فصول بالصف الثاني الابتدائي، وحضر حصة اللغة العربية والرياضيات، وناقش الطلاب حول مدى استفادتهم من التحصيل المدرسي بالمدرسة.

وأجرى مدير المديرية، حوارًا مع المعلمين داخل الفصول الدراسية لمناقشة الاستراتجيات الحديثة في التدريس وتطوير الأداء التدريسي، مؤكدًا ضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالعملية التعليمية ومتابعة تطوير الأداء التدريسي للمعلمين داخل الفصول للحصول على نتائج إيجابية بشكلٍ أسرع ومناقشة السلبيات والمعوقات محاولة إيجاد حلول وفقًا للإمكانيات المتاحة.

وتفقد الأنشطة التربوية داخل المدرسة (رياضية - فنية - ثفافية) وأكد الالتزام بضرورة اكتشاف المواهب في جميع الأنشطة للارتقاء وتنمية مواهبهم داخل المدرسةمن خلال اكتشاف المعلمين لموهبتهم بما يسهم بالنفع والفائدة والارتقاء بالعملية التعليمية.

كما تابع مدير المديرية، حجرات الأنشطة والمكتبة والملعب داخل المدرسة، وحرص على متابعة كل الرواكد بالمدرسة حرصًا على سلامة وأمن أبنائنا الطلبة.

مدير تعليم القاهرة خلال جولته

مدير تعليم القاهرة خلال جولته

مدير تعليم القاهرة خلال جولته

مدير تعليم القاهرة خلال جولته

مدير تعليم القاهرة خلال جولته