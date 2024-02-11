تعليم القاهرة: المدارس تستقبل الطلاب للفصل الدراسى الثانى

استعدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لعودة الدراسة للفصل الدراسي الثاني وسط ترتيبات مكثفة بالإدارات التعليمية للوقوف على الاستعدادات داخل المدارس لاستقبال الطلبة لعودة الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

ووجه أيمن موسى وكيل أول الوزارة ومدير المديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بانتطام العملية التعليمية من خلال المتابعة المستمرة بالمدارس وتخصيص الإذاعة المدرسية عن دور رجال الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار بالبلاد وتخصيص الحصة الأولى للحديث عن دور رجال الشرطة والدور البناء الذى تقوم به وزارة الداخلية للحفاظ على أمن واستقرار البلاد، وضرورة تحدث المعلمين مع الطلبة عن دور تضحيات رجال الشرطة لتحقيق الانتماء والولاء للوطن. ليصبح الطلاب جيلاً واعيًا فخورًا بوطنه متمنيًا الأمن والأمان لبلده الحبيب.

الالتزام بالخطة الزمنية لمناهح الدراسة

وطالب وكيل تعليم القاهرة بأهمية الالتزام بالخطة الزمنية لمناهح الدراسة وتوجيه وتشجيع الطلاب على متابعة القنوات الفضائية التعليمية والمنصات الإلكترونية التي يشرف عليها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأكد "موسى" أهمية تفعيل مجموعات الدعم المدرسي وتوفير كافة الوسائل لإنجاحها ومتابعة انتطام العملية التعليمية من خلال حضور الطلاب والتأكيد من تسليم الكتب المدرسية وتكثيف المتابعات والتأكيد على تحقيق الانضباط المدرسي من خلال المتابعات المستمرة من قبل مديرى عموم الإدارات التعليمية، ووكيل الإدارة، إدارة المتابعة.

وأشار مدير المديرية إلى التأكيد من وصول الكتب الدراسية لكافة المراحل التعليمية بحميع المدارس وضرورة الانتهاء من تسليمها للطلاب خلال الأسبوع الأول من الدراسة.

وأكد "موسى" توزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة ومتابعة التزامهم بجداول الإشراف اليومي، وضرورة التنبيه على الطلاب بمتابعة القنوات التعليمية وحصص البث المباشر التي يقدمها أفضل المعلمين، بالإضافة إلى الاستفادة من المنصات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد مدير المديرية أهمية طابور الصباح وتحية العلم، وذلك لغرس قيم الولاء والانتماء للوطن لدى الطلاب ومتابعة تفعيل خطة الأنشطة التربوية بالمدارس وتنفيذ جميع المسابقات الوزارية، حيث تعتبر وسيلة مهمة من الوسائل التربوية المألوفة في خطط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وشدد على الاهتمام بالإشراف اليومي والتزام مشرفي الأدوار بالمكان المخصص له تجنبًا لحدوث الحوادث بين الطلبة.