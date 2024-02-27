الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

"التعليم" تعلن تطبيق لائحة التقييم لبرامج التعليم الفني القائمة على منهجية الجدارات

جريدة الدستور

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن تطبيق لائحة التقييم والتحقق المعدلة لبرامج التعليم الفني القائمة على منهجية الجدارات المهنية، وذلك بمدارس التعليم الفنى "صناعي - زراعي - تجاري - فندقي" والمعتمدة من وزير التربية والتعليم.

ونص الخطاب الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، انه لابد ان يراعي ما يلي:

1. يخضع الطلاب المقيدين بالمدارس الثانوية الفنية بنوعياتها المختلفة وصناعي - زراعي - تجاري - فندقي) علي منهجية الجدارات المهنية الأحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته والقرارات الوزارية المنظمة له وما يستحدث من قرارات في شأن معاملة الطلاب المنتظمين وعلاقاتهم بالمدرسة من ناحية ( من القبول - الانتظام - نسب حضور التحريري والعملي - إعادة القيد.

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2.يحق للطلاب المدمجين طبقا للقرار الوزاري رقم 229 التقدم للمدارس الثانوية الفنية المطبقة المنهجية الجدارات المهنية في البرامج المخصصة لهم طبقا للنوعية الملحقين عليها، على أن يتقدموا في المواعيد المحددة في بداية العام الدراسي مراعاة لحضورهم جميع وحدات البرنامج المتقدمين عليه وجميع التقييمات الخاصة بالوحدات في المواعيد المحددة لها.

 الطالب المتغيب عن التقييم بدون عذر تقبله الجهات المختصة في أكثر من وحدتين لا يحق له دخول الدور الثاني

3. الطالب المتغيب عن التقييم بدون عذر تقبله الجهات المختصة في أكثر من وحدتين لا يحق له دخول الدور الثاني في ذات العام ويعتبر راسبا ويتقدم في العام التالي مباشرة في الوحدات التي لم يجتزها فقط، وفي حال تطوير البرنامج بإضافة أو حذف وحدات لا يؤثر ذلك على حالة الطالب الراسب حيث أنه يلزم بإعادة الوحدات الراسب فيها فقط بالعام الراسب فيه.

4.يحق للطالب دخول برنامج علاجي عقب انتهاء الفصل الدراسي الأول أو الثاني في أي عدد من الوحدات بشرط حضوره أحد التقييمات في كل وحدة من الوحدات التي يتقدم فيها البرنامج علاجي وذلك بعد سداد الرسوم المقررة للبرنامج العلاجي لكل وحدة.

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5.لا يحق للطالب التقدم للفرصة الثالثة بالفصل الدراسي الأول أو الفصل الدراسي الثاني إلا بعد سداد رسوم البرنامج العلاجي وحضوره مالا يقل عن 140 من عدد ساعات البرنامج العلاجي، ولا يتم إجراء البرنامج العلاجي إلا في الوحدات الخاصة بالجدارات الفنية فقط.

6. البرنامج العلاجي بالدور الثاني اختياريا وليس إجباريا ولا يحق التقدم له إلا بعد سداد الرسوم المقررة له.

7. يتم إبداع الرسوم المقررة للبرامج العلاجية بعد تحصيلها من الطلاب بالحساب الموحد للمدرسة بالإدارة التعليمية بمعرفة سكرتير كل مدرسة.

8. لا يحق للطالب التقدم للتقييم النهائي في نهاية الصف الثالث إلا بعد اجتيازه الجميع وحدات البرنامج على مدارس السنوات الثلاث الاعتبار البرنامج وحدة واحدة لا تتجزأ.

9. المطالب الذي له حق دخول الدور الثاني بالصف الثالث في بعض وحدات الجدارات الفنية التي لم يجتزها بالدور الأول يتقدم للتقييم النهائي بالدور الثاني شريطة اجتيازه لتلك الوحدات على أن يتقدم لامتحان الجدارات الأساسية بالدور الأول.

الطالب الراسب العامين متتالين بصفوف النقل بالمدارس المطبقة لمنهجية الجدارات المهنية يحق له التقدم من الخارج على نظام العمال

10.الطالب الراسب العامين متتالين بصفوف النقل بالمدارس المطبقة لمنهجية الجدارات المهنية يحق له التقدم من الخارج على نظام العمال على أقرب ( شعبة / قسم، تخصص ) للبرنامج الذي كان مقيدا عليه وذلك بعد استطلاع رأى التوجيه العام المركزي المختص بالإدارة العامة للنوعية وصناعي - زراعي - تجاري - فندقى تنفيذا النص البند خامسا من الكتاب الدوري بشأن تحويل الطلاب بين مدارس التعليم الفني بنوعياته المختلفة.

11.الطالبات للمتزوجات بصفوف النقل والدبلوم بالمدارس الثانوية الفنية للطبقة المنهجية الجدارات المهنية يحق لهن التقدم على نظام العمال في ذات العام مع استثنائهن من شرط مرور عام دراسي كامل طبقا الفتوى الإدارة العامة للشئون القانونية الصادرة وملف رقم 1405 ف 2010) في هذا الشأن على أقرب ( شعبة قسم تخصص للبرنامج اللاتي كن مقيدات عليه وذلك بعد استطلاع رأى التوجيه العام المركزي المختص بالإدارة العامة للنوعية "صناعي - زراعی - تجاری - فندقي".

12. الطالب الذي تغيب في جميع المواد بالدور الأول ( جدارات أساسية - تقييم نهائي، وله درجة في ملف الإنجاز) لا يتم رصدها بكشوف الشيت ويعتبر غيابا كليا. 

13. يحق لكل طالب التقدم بتظلم الإدارة المدرسة ضد قرارات التقييم وتلتزم إدارة المدرسة بذلك، ويتم توثيق إجراءات التظلمات وإبلاغ جميع العاملين المختصين والطلاب بها ويتم عمل سجلات خاصة بها والاحتفاظ بها وتخزينها بشكل آمن مع أدلة.

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المدارس الثانوية الفنية لمديريات التعليمية منهجية الجدارات المهنية برامج التعليم الفني البرامج المخصصة

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