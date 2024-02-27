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مصر

مصادر بـ"التعليم": مد فترة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة

الثانوية العامة
الثانوية العامة

كشفت مصادر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مد فترة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة أسبوعا، على أن تنتهي المدة بداية الأسبوع المقبل.

وأكدت المصادر أن الهدف من المد هو منح فرصة أخيرة للطلاب الذين لم يتمكنوا من تسجيل بياناتهم إلكترونيًا.

وأوضحت المصادر أن الطالب الذى لم يقم بتسجيل الاستمارة سوف يُحرم من دخول الامتحان، لأن كتابة البيانات أولى مراحل التقدم لاختبارات الثانوية العامة.

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وكان قد أصدر الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، العديد من القرارات بشأن التجهيز لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2023/2024م، حيث طالب أعضاء المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بمراعاة الآتي في التجهيز والإعداد لامتحانات الثانوية العامة:

١. امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الحالي بنفس المواصفات الفنية لامتحانات العام الماضى، من حيث عدد الأسئلة الموضوعية والمقالية فى كل مادة والدرجات المخصصة لها.

٢. مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة بحيث تكون واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل.

٣. تناسب عدد الأسئلة في كل امتحان مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة.

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٤. توزيع الدرجات المخصصة لإجابة الأسئلة المقالية على خطوات الحل وليس على الناتج النهائى فقط.

٥. وضع نموذج إجابة للأسئلة المقالية يتضمن كافة الإجابات المحتملة.

٦. الأسئلة الموضوعية واضحة ومحددة ولها إجابة واحدة صحيحة فقط بين البدائل الأربعة.

٧. ضرورة مراعاة التكافؤ بين مواد اللغات الأجنبية الثانية.

٨. التركيز على قياس الأسئلة لنواتج التعلم الأساسية.. والتدرج في مستويات الأسئلة والابتعاد عن التعقيد.

٩. الامتحانات ستكون بنظام الكتاب المفتوح "open book" أسوة بالعام الماضي.

١٠. تسليم الطالب كتيب المفاهيم في بداية امتحان كل مادة ويسلمه للملاحظ في نهاية الامتحان.

جدير بالذكر، أن امتحانات الثانوية العامة تنطلق يوم 22 يونيو للمواد الأساسية، بعد إجازة عيد الأضحي المبارك.

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