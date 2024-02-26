مستفيدة من "حياة كريمة": تطوير التعليم جذب أبناءنا للمدارس

تطوير شامل تنتهجه المبادرة الرئاسية حياة كريمة لإحداث تنمية شاملة للمواطنين البسطاء في قرى ونجوع برج العرب بالإسكندرية ليكون التطوير عمرانيا واجتماعيا، للارتقاء بالسكان وتوفير حياة كريمة تليق بهم؛ ليعاني الأهالي من إهمال دام لسنوات حتى أزاح كل هذا مشروعات التطوير التي دعمتهم ونجحت في تغيير حياتهم.

وقالت أم ميادة، إحدى مستفيدات المبادرة الرئاسية حياة كريمة إن النظام التعليمي كان معدوما في الماضي دون أي اهتمام أو رعاية مما جعل عدد كبير من أبناء القرى يتسربون من التعليم واللجوء للعمل لمساعدة أهلهم وإعانتهم اقتصاديا ولكن بعد تطوير المدارس والنظام التعليمي جذب هذا ابننا للتعليم من جديد.

تابعت، أن التطوير لم يشمل تجديد مباني المدارس فقط، ولكن شمل النظام التعليمي وطرق التدريس والمناهج الدراسية وتخفيف كثافة الفصول معلقة "تغيير شامل كان في الأحلام".

وأضافت أن “حياة كريمة غيرت حياتنا البدائية الماضية إلى التطوير الحضاري بأحدث الطرق المنفذة، لتعوضنا عن معاناتنا لسنوات من غياب أبسط الخدمات التي تمنحنا حقوقنا في عيش الحياة الكريمة”.