حياة كريمة.. قافلة طبية مجانية على مدار يومين بالإسماعيلية

تنظم مديرية الصحة والسكان في محافظة الإسماعيلية، قافلة طبية مجانية، على مدار يومين 26 و27 فبراير بقرية العقادة التابعة لمركز ومدينة فايد.

تفاصيل القافلة

وتنطلق أعمال القافلة اليوم الإثنين، وتستهدف تقديم الخدمات الطبية المجانية لأهالى قرية العقادة، وذلك ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



ومن جانبه، أشار الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أن القافلة الطبية تتضمن 9 تخصصات طبية حيث شملت عيادات الأطفال، الباطنة، المسالك البولية، النساء وتنظيم الأسرة، الجراحة، وعيادة للأسنان، الأشعة، عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم وصيدلية تضم 80 صنفا دوائيا، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا، والتسجيل الفوري، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

ولفت وكيل وزارة الصحة إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين، بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتوفير الرعاية الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجًا والمناطق النائية.

"صحة الإسماعيلية" تختتم جلسات التعريف بمفاهيم الحوكمة

اختتمت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، سلسلة الجلسات التعريفية بالمفاهيم الأساسية للحوكمة للعاملين بديوان المديرية، والتى انطلقت فعالياتها فى الفترة من 18 وحتى 22 فبراير، تزامًنا مع إعلان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الأسبوع الثالث من فبراير أسبوعًا للحوكمة بوزارة الصحة والسكان.

تعزيز الحوكمة

أشار الدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أن ذلك يأتى وفقا لرؤية وزارة الصحة والسكان بتعزيز ثقافة الحوكمه بين العاملين، وإتساقًا مع رؤية مصر 2030، وجهود الحكومة ممثَلة فى وزارة الصحه والسكان في تعزيز الحوكمة بالجهاز الإداري للدولة، وتعزيز دور التقسيم التنظيمي والمراجعة الداخلية والحوكمة التي تعتبر أداة أساسية في المؤسسات الحكومية لترسيخ ثقافة وآليات الحوكمة بين العاملين.

ألقت الدكتورة ريم مصطفى مساعد مدير المديرية، خلال أسبوع الحوكمة جلسات تعريفية تحت عنوان "المفاهيم الأساسية للحوكة والإطار الإستراتيجي والتنظيمى" لها، وتناولت مجهودات الدولة في تطبيق الحوكمة بشكل عام.

واستعرضت أبرز النجاحات التي حققتها الحكومة في تطبيقات الحوكمة على الخدمات المختلفة، مشيرة الى دور التكنولوجيا في تطبيق الحوكمة وأهميتها وعلاقة التحول الرقمي بالميكنة، انتقالا إلى حوكمة الخدمات والأنشطة والتعريف بأبرز التجارب الدولية في تطبيق الحوكمة.

وقالت إن الجلسات التعريفية للعاملين، تهدف إلى نشرِ ثقافة الحوكمة ومساعدةِ العاملين على إدراكِ أهميتِها في التّنظيمِ والإدارةِ وتسييرِ الأعمال بالشّكل الأمثل، وذلك من أجل اتخاذِ القراراتِ السّليمة التي تمكّنُ من تحقيق تنميةٍ شاملةٍ ومستدامة للوزارة.

من جانبها أوضحت الدكتورة رشا فرحان مدير المكتب الفنى ومسئول الحوكمة بالمديرية تبني وزارة الصحة والسكان خطة طويلة الأمد لتعزيز وترسيخ ثقافة الحوكمة بين العاملين بوزارة الصحة والسكان وأن هذه الجلسات تأتي كمرحلة أولى، وسيتبعها مراحل متقدمة من التدريب والتأهيل للعاملين بالقطاعات المختلفة في الوزارة على تطبيق الحوكمة في مجالاتهم المختلفة.