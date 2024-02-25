الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضياع عقود 200 فدان بالإسماعيلية من مديرية المساحة.. والنيابة تبدأ تحقيقاتها

النيابة العامة
النيابة العامة

تواصل النيابة العامة الإدارية بالإسماعيلية تحقيقاتها مع عدد من المسئولين بالهيئة العامة للمساحة وبعض العاملين بمديرية المساحة بالإسماعيلية لوجود عدد من المخالفات الإدارية والقانونية التي أدت إلى ضياع حقوق عدد من أعضاء جمعية العاشر من رمضان الزراعية بالإسماعيلية وضياع ملكية حوالي 200 فدان بزمام جمعية العاشر من رمضان.

تفاصيل ضياع عقود 200 فدان

حيث تقدم أعضاء جمعية العاشر من رمضان بشكوى رسمية لوزير الري للتحقيق بالإضافة إلى تحرير المحضر رقم 470 بالنيابة الإدارية والمحضر رقم 98 لسنة 2024 إداري ثالث الإسماعيلية بتهمة تدمير جهاز الحاسب الآلي المسجل علية بيانات العقود المسجلة وشكاوى أخرى ضد المسئولين بمديرية المساحة بالإسماعيلية وضد نائب رئيس هيئة المساحة للمناطق وتحرير عدة محاضر بالشرطة ضدهم رغم وجود مستندات أصلية بالإحداثيات وعقود مسجلة ومشهرة بالشهر العقاري بالإسماعيلية تؤكد حيازة تلك المساحات البالغة حوالي 200 فدان لأشخاص هم أعضاء أصليين بالجمعية، بناء على الإحداثيات التي أصدرتها مديرية المساحة بالإسماعيلية بشكل رسمي وقانوني ثم اختفت بقدرة قادر بمساعدة أحد الموظفين بمديرية المساحة.

وطالب أعضاء الجمعية وعددهم 19 بتمكينهم من الحصول على إحداثيات لتلك العقود المسجلة وعددها 19 عقد مسجل ومشهر بالشهر العقاري والموقعة على خرائط مساحية معتمدة واستبعاد القائمين على مكتب التحديثات حيث تبين وجود عبث وتدمير بجهاز الكمبيوتر المسجل عليه تلك الإحداثيات والادعاء بوجود أعطال فنية وعدم وجود أية بيانات عليه وذلك لإخفاء جريمتهم بإسقاط بعض عقود المواطنين وتسجيل عقود أخرى عليها بالإضافة إلى تستر نائب رئيس هيئة المساحة على الموظفين بمساحة الإسماعيلية والتسبب في ضياع حقوق المواطنين المسجلة على حوالي 19 عقد بمساحات تصل إلى 200 فدان. 

وكشفت المستندات على حد قولهم وجود تزوير فاضح في وقائع مماثلة بمديرية المساحة بالإسماعيلية وتمت إحالة موظفة بمديرية المساحة بالإسماعيلية لمحكمة الجنايات بتهمة التزوير والتلاعب على ذمة القضية رقم 634 لسنة 2019 جنايات ثالث الإسماعيلية والمقيدة برقم 51 لسنة 2022 كلي الإسماعيلية.

فيما أحال وزير الري الشكاوى إلى التحقيق وتبين أن المشكو في حقها نائب رئيس هيئة المساحة هي التي قرروا تشكيل لجنة للتحقيق في الشكاوى المقدمة ضدها وكذلك عمل بروتوكلات في الخفاء دون الرجوع للأعضاء وانفرادها بكل القرارات.

 

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