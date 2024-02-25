الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

نائب محافظ الإسماعيلية وسفيرة سلوفاكيا يتفقدان المنطقة الحرة الاستثمارية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قام المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، ورافقته لينكا ميهاليكوفا سفيرة سلوفاكيا بجمهورية مصر العربية، بزيارة المنطقة الحرة الاستثمارية بالإسماعيلية، بحضور ميناج دوستال المستشار التجاري ونائب سفيرة سلوفاكيا بالقاهرة، والمهندس أيمن صالح رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة بالإسماعيلية.

تفاصيل الزيارة

حيث استعرض المهندس أيمن صالح رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة الاستثمارية بمحافظة الإسماعيلية، إمكانيات المنطقة من تجهيزات لوجستية وخدمات تقدم للمستثمرين، والقوانين المنظمة للعمل داخل المنطقة، وكيفية إقامة مشروعات استثمارية داخل المنطقة، والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية متمثلة في هيئة الاستثمار ومحافظة الإسماعيلية للمستثمرين داخل المنطقة الحرة بالإسماعيلية.

تم فتح باب المناقشة والحوار مع الوفد الدبلوماسي، للرد على أسئلتهم واستفساراتهم فيما يخص الأنشطة الصناعية بالمنطقة الحرة، والفرص الاستثمارية المتاحة وكيفية الحصول عليها.

تلا ذلك تفقد أحد مصانع الملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة العامة الاستثمارية بالإسماعيلية، والذي يقوم بتصنيع عدد من المنتجات والملابس الرياضية ويتم تصديرها لكافة أنحاء العالم، كما استمع الوفد لعرض تقديم عن المصنع ودور محافظة الإسماعيلية وهيئة الاستثمار في دفع عجلة الإنتاج بالمنطقة.

ومن جانبها، وجَّهة سفيرة سلوفاكيا الشكر لمحافظ الإسماعيلية على حسن وحفاوة الاستقبال، معبرة عن إحساسها بالفخر بوجودها على أرض محافظة الإسماعيلية، متمنية مزيدًا من التعاون والتبادل التجاري مع محافظة الإسماعيلية.

وقال اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، أن مثل هذه الزيارات تعدُّ بمثابة جسور لتقوية العلاقات بين مصر وسلوفاكيا؛ للبحث عن الخبرات، والمشروعات والفرص الاستثمارية وكذلك الثقافية خاصة، مع وجود ثلاث جامعات على أرض الإسماعيلية، مما يسمح بتشجيع التبادل الطلابي والمنح الدراسية بين الجانبين، متمنيًا التقدم والازدهار لمحافظة الإسماعيلية.

وفي ختام كلمته، تمنى محافظ الإسماعيلية المزيد من التعاون والتبادل التجاري بين مصر وسلوفاكيا في العديد من المجالات. 
 

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