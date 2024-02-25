الأحد 25 فبراير 2024
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محافظات

سفيرة سلوفاكيا: أشعر بالفخر لوجودي على أرض الإسماعيلية.. واتمنى تبادل التعاون التجاري

اللواء أركان حرب
اللواء أركان حرب شريف فهمي

استقبل اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الأحد، لينكا ميهاليكوفا سفيرة دولة سلوفاكيا بالقاهرة، وميناج دوستال المستشار التجاري ونائب سفيرة سلوفاكيا، وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية.

تأتي تلك الزيارة في إطار بحث سُبل التعاون والتبادل التجاري بين مصر وسلوفاكيا.

استهل "بشارة" الاجتماع بالترحيب بسفيرة دولة سلوفاكيا والوفد المرافق لها، متمنيًا لهم قضاء وقت ممتع بواحدة من أجمل مدن مصر وهي مدينة الإسماعيلية.

 

تفاصيل اللقاء

وخلال اللقاء، استعرض بشارة الفرص الاستثمارية بمحافظة الإسماعيلية وخاصة في مجال التصنيع الزراعي والمحاصيل الزراعية والخضروات ذات الجودة العالية التي تشتهر بها المحافظة، منها المانجو والبرتقال والفراولة والسمسم والفول السوداني، مشيرًا لحرص المحافظة على تقديم ودعم المستثمرين وأصحاب المصانع لتوفير أكبر عدد من فرص التشغيل لشباب المحافظة خاصة مع وجود المقومات الاستثمارية بها والموقع المتميز للمحافظة وقربها من المواني.

مضيفًا، أن الإسماعيلية تنظم العديد من المهرجانات الثقافية، والمهرجانات ذات الطابع المميز مثل مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، ومهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، ومهرجان الإسماعيلية للمانجو الذي يعبر عن أهمية محصول المانجو بالمحافظة، خاصة وأن مواطني الإسماعيلية محبين للاحتفالات والمهرجانات.

ومن جانبها، وجَّهة سفيرة سلوفاكيا الشكر لمحافظ الإسماعيلية على حسن وحفاوة الاستقبال، معبرة عن إحساسها بالفخر بوجودها على أرض محافظة الإسماعيلية، متمنية مزيدًا من التعاون والتبادل التجاري مع محافظة الإسماعيلية.

وأضاف "بشارة"، أن مثل هذه الزيارات تعدُّ بمثابة جسور لتقوية العلاقات بين مصر وسلوفاكيا؛ للبحث عن الخبرات، والمشروعات والفرص الاستثمارية وكذلك الثقافية خاصة، مع وجود ثلاث جامعات على أرض الإسماعيلية، مما يسمح بتشجيع التبادل الطلابي والمنح الدراسية بين الجانبين، متمنيًا التقدم والازدهار لمحافظة الإسماعيلية.

وفي ختام كلمته، تمنى محافظ الإسماعيلية المزيد من التعاون والتبادل التجاري بين مصر وسلوفاكيا في العديد من المجالات.

وقدم اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، درع المحافظة لسفيرة دولة سلوفاكيا بالقاهرة؛ ترحيبًا بها على أرض محافظة الإسماعيلية.

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