وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية يُكرٍّم مدير إدارة الإسماعيلية تقديرًا لمجهوداتها

كرَّم الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحه بالإسماعيليه، الدكتوره هويدا مرسى مدير إدارة الإسماعيليه الصحيه،لبلوغها سن التقاعد،وتقديرا لمجهوداتها التي بذلتها خلال فترة توليها العمل،متمنيًا لها دوام التوفيق، وذلك بحضور الدكتوره ريم مصطفى مساعد مدير المديريه.

وثَمَّن وكيل وزارة الصحه بالإسماعيلية الجهود التي قامت بها الدكتوره هويدا مرسى،وتفانيها وإخلاصها فى العمل بجميع المبادرات الرئاسيه والحملات القوميه لتطعيم شلل الأطفال والقوافل الطبيه وحملات التوعويه والتثقيف الصحى والتواصل المجتمعى،فضلا عن دورها المميز فى إدارة الطب الوقائي ووحدات الرعايه الأساسيه وأخيرا رئاستها لإدارة الإسماعيليه الصحيه.

وأهدى "حطب" الدكتوره هويدا مرسى، درع المديريه تقديرا لأدائها المتميز ومساهمتها الفعاله في النهوض بقطاع الصحه بنطاق مراكز ومدن المحافظة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

"صحة الإسماعيلية" تختتم جلسات التعريف بمفاهيم الحوكمة

اختتمت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، سلسلة الجلسات التعريفية بالمفاهيم الأساسية للحوكمة للعاملين بديوان المديرية، والتى انطلقت فعالياتها فى الفترة من 18 وحتى 22 فبراير، تزامًنا مع إعلان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الأسبوع الثالث من فبراير أسبوعًا للحوكمة بوزارة الصحة والسكان.

تعزيز الحوكمة

أشار الدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أن ذلك يأتى وفقا لرؤية وزارة الصحة والسكان بتعزيز ثقافة الحوكمه بين العاملين، وإتساقًا مع رؤية مصر 2030، وجهود الحكومة ممثَلة فى وزارة الصحه والسكان في تعزيز الحوكمة بالجهاز الإداري للدولة، وتعزيز دور التقسيم التنظيمي والمراجعة الداخلية والحوكمة التي تعتبر أداة أساسية في المؤسسات الحكومية لترسيخ ثقافة وآليات الحوكمة بين العاملين.

ألقت الدكتورة ريم مصطفى مساعد مدير المديرية، خلال أسبوع الحوكمة جلسات تعريفية تحت عنوان "المفاهيم الأساسية للحوكة والإطار الإستراتيجي والتنظيمى" لها، وتناولت مجهودات الدولة في تطبيق الحوكمة بشكل عام.

واستعرضت أبرز النجاحات التي حققتها الحكومة في تطبيقات الحوكمة على الخدمات المختلفة، مشيرة الى دور التكنولوجيا في تطبيق الحوكمة وأهميتها وعلاقة التحول الرقمي بالميكنة، انتقالا إلى حوكمة الخدمات والأنشطة والتعريف بأبرز التجارب الدولية في تطبيق الحوكمة.

وقالت إن الجلسات التعريفية للعاملين، تهدف إلى نشرِ ثقافة الحوكمة ومساعدةِ العاملين على إدراكِ أهميتِها في التّنظيمِ والإدارةِ وتسييرِ الأعمال بالشّكل الأمثل، وذلك من أجل اتخاذِ القراراتِ السّليمة التي تمكّنُ من تحقيق تنميةٍ شاملةٍ ومستدامة للوزارة.

من جانبها أوضحت الدكتورة رشا فرحان مدير المكتب الفنى ومسئول الحوكمة بالمديرية تبني وزارة الصحة والسكان خطة طويلة الأمد لتعزيز وترسيخ ثقافة الحوكمة بين العاملين بوزارة الصحة والسكان وأن هذه الجلسات تأتي كمرحلة أولى، وسيتبعها مراحل متقدمة من التدريب والتأهيل للعاملين بالقطاعات المختلفة في الوزارة على تطبيق الحوكمة في مجالاتهم المختلفة.