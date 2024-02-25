الأحد 25 فبراير 2024
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محافظات

استعدادات مكثفة بمحافظات القناة لاستقبال شهر رمضان

اللواء عبدالحميد
اللواء عبدالحميد عصمت

أعلن اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، عن الاستعدادات المكثفة في جميع قطاعات ومناطق الشركة بإقليم محافظات القناة "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك لاستقبال شهر رمضان المبارك وبدء فصل الصيف، والمتمثلة في أعمال الغسل والتطهير للمروقات والخزانات الأرضية بجميع المحطات، وأعمال الملس والتطهير لشبكات الصرف الصحي، بالإضافة إلى أعمال غسل الشبكات، ومتابعة انتظام سير المحطات.

استعدادات شهر رمضان 

وقال اللواء عبدالحميد عصمت، إنه تم الأخذ في الاعتبار أوقات الذروة وارتفاع معدلات استهلاك المياه خلال شهر رمضان، وتم وضع خطة ومراجعة المناطق الساخنة التي قد تشهد استهلاكا للمياه بكميات كبيرة، مع عمل التطهير اللازم لشبكات وخطوط الصرف الصحي، وخاصة المناطق الساخنة، حتى تستوعب أي زيادة متوقعة، مع المتابعة المستمرة على مدار الساعة لفرق الطوارئ للتعامل الفوري والسريع مع أي أحداث طارئة.

وأكد رئيس مياه القناة، أنه تمت مراجعة جاهزية جميع المولدات الكهربائية بالمحطات سواء مياه الشرب أو الصرف وتزويدها بالوقود الكافي لضمان استمرار تشغيل تلك المحطات فترات طويلة عند حدوث انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي  خلال شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة الكاملة لرفع كفاءة المولدات الكهربائية العملية.

وأضاف اللواء عبدالحميد عصمت، أنه تم تكليف جميع رؤساء القطاعات والمناطق في "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بالمرور والمتابعة الميدانية لجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي، والشبكات، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقع، والعمل فورًا على حل أي مشكلات أو معوقات، مع استمرار أعمال الملس والتطهير لخطوط شبكات الصرف الصحي، وغسل الشبكات، من أجل الاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة لمواطني إقليم القناة.

وأوضح اللواء عبدالحميد عصمت، أنه يتم التنسيق المستمر بين الإدارات والقطاعات بالشركة في استمرارية العمل على مدار الـ٢٤ساعة في كل مواقع العمل لضمان استمرارية تقديم خدمة مميزه لعملائها، وكذلك خطة الشركة بالمتابعة الدورية والمستمرة لجميع مواقع العمل ومحطاتها لأداء مهامها المتنوعة، وتشكيل غرفة طوارئ على مستوى محافظات القناة "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، خلال شهر رمضان المبارك، وذلك لمتابعة كل الأحداث.

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