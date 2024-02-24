أسماء أعضاء المكتب الفني لمهرجان الإسماعيلية في دورته الـ25

كشفت إدارة مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، عن أعضاء المكتب الفني للدورة الـ25 والتي ستقام في الفترة من 28 فبراير وحتى 5 مارس 2024، برئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا.

ويضم المكتب الفني كلًا من الناقد رامي المتولي، المدير الفني ومبرمج مسابقة التسجيلي القصير للمهرجان، والناقدة أروى تاج الدين، نائب رئيس المهرجان ومبرمج مسابقة التسجيلي الطويل، والناقدة رشا حسني، مبرمج مسابقة الروائي القصير، وإبراهيم سعد، مبرمج مسابقة الأنيميشن، ومروان عمارة، مبرمج البرامج الخاصة بالمهرجان.

لجان المشاهدة

أما لجان المشاهدة في مسابقة الفيلم التسجيلي الطويل، فتضم كلًا من علياء طلعت، ومحمد كمال، وهيثم مفيد، ومحمود الغيطاني، وسارة عبدالعزيز.

وتضم لجنة مشاهدة الفيلم التسجيلي القصير كل من: صفاء الليثي، نهلة أحمد مصطفى، وائل سعيد، وفي الروائي القصير كلًا من: أمل ممدوح، أحمد عزت، والرسوم المتحركة كلًا من: محمد دندراوي، مريم عبدالرحمن، ريم سعد، وطارق رشاد، وأخيرًا لجنة مشاهدة أفلام الطلبة وتضم: صفاء عبدالرازق، ونور الدين أحمد.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، ويترأس الدورة الـ25 الناقد عصام زكريا.

ويعد مهرجان الإسماعيلية واحدًا من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي، ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة، حيث انطلقت أولى دوراته عام 1991.