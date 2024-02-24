السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

السكرتير العام المساعد بالإسماعيلية يؤكد ضرورة الالتزام بوزن رغيف الخبز

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تفقد ماهر كامل هاشم السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، صباح اليوم السبت، عددًا من المخابز البلدية بنطاق المحافظة، حيث تم المرور على مخبز بشارع البحري ومخبز أخر بمنطقة الشيخ زايد؛ من أجل التأكد من التزام أصحاب تلك المخابز بتقديم رغيف خبز مطابق للمواصفات.

بحضور مدير عام مديرية التموين ورئيس الرقابة التموينية، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة المتابعة المستمرة لأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية، واستمرارًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز البلدية بكافة مراكز ومدن المحافظة؛ من أجل التأكد من جودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات الرسمية والوزن المناسب له وإحكام الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الغذائية وإخفائها ومنع بيعها.

توجيه بضرورة الالتزام بوزن رغيف الخبز

ووجَّه السكرتير العام المساعد أصحاب المخابز، بضرورة الالتزام بالوزن المناسب لرغيف الخبز، مؤكدًا على ضرورة النظافة العامة للمخبز وأدوات العجن؛ وذلك مراعاة للمواطن البسيط.

كما تفقد السكرتير العام المساعد منفذ لبيع السلع الغذائية بمنطقة الشيخ زايد؛ للتأكد من الالتزام بتطبيق الأسعار الرسمية وتقديم منتج آمن ومطابق للاشتراطات الصحية والبيئية.

وأكد السكرتير العام المساعد بضرورة الالتزام بالأسعار الرسمية المناسبة للسلع الأساسية، وعدم المغالاة فيها وخاصة، مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

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