السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

نادي أدب الإسماعيلية يُناقش رواية "سرداب الجن" بقصر الثقافة

نادي أدب الإسماعيلية
نادي أدب الإسماعيلية

شهد قصر ثقافة الاسماعيلية، الأمسية الأسبوعية لنادي أدب الإسماعيلية، ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله، من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

استضاف نادي أدب الإسماعيليه برئاسة الدكتور حسن سلطان، الشاعر ممدوح عبد الهادي، لمناقشه روايته سرداب الجن، التي تدور أحدثها في احدى قرى الصعيد حول صفوان بيك الذي قتل والد داوود واستولى على مقابر اثريه وكنوز من هنا ياتي دور داوود في الانتقام.

ناقش هذه الرواية كل: من الدكتور عادل يوسف دكتوراه في اللغة العربية بورسعيد الأديب محمد الديب رئيس نادي أدب الزقازيق والذي تتحدث عن الحبكه الدراميه للروايه والصراع القائم بين الجن المسلم والجن الشرير وكان بالاضافة لحضور الاديب عصام صقر سكرتير نادي أدب الزقازيق.

كما أضاف مجدي مرعي عضو مجلس إدارة نادي أدب الإسماعيليه قراءة نقدية، أوضح فيها علاقته بالجن علاقه الجن بالسينما والرواية، وألقى الضوء على تصميم الغلاف، تنفيذ نسمة عبد الفتاح، إشراف محمد رشدى مدير القصر.

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