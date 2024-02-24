السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"ثقافة الإسماعيلية" تنظم أنشطة متنوعة في مختلف مواقعها

ثقافة الإسماعيلية
ثقافة الإسماعيلية

شهدت مواقع فرع ثقافة الاسماعيلية، مجموعة من الانشطة الثقافية والفنية، ضمن انشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد برعاية وزارة الثقافة، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

أنشطة ثقافية متنوعة لثقافة الإسماعيلية 

نظمت  مكتبة السبع آبار الثقافيه مكتبة الطفل بمكتبة السبع آبار الثقافيه تم تنفيذ نشاط فقرة بعنوان ( أرسم ولون) تناولت الفقرة التالى تنفيذ الأطفال من رواد المكتبة سكتشات رسم فنون تشكيلية متميزة ومتنوعة. تهدف الفقرة إلى إكتشاف مواهب من الأطفال من رواد المكتبة فى الفنون التشكيلية. تنفيذ  محمد عبدالعزيز مدير الموقع

تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني

كما شهدت مدرسه محمد الإتربي الإعدادية بالإسماعيلية  فقره الملك رمسيس الثاني بمناسبة ذكرى تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني تنفيذ محسن كمال مدير الموقع والاستاذ عمرو مسول المتابعه بفرع ثقافه الاسماعيليه.

مجلة حائط عن حافظ إبراهيم

كما نظم بيت ثقافة الشيخ زايد مجلة حائط عن الشاعر حافظ إبراهيم بحضور  طلاب مدرسه النيل الرسميه للغات للمشاركه في عمل المجله تم التعرف على الشاعر وأهم أعماله.

شخصية ومعلومة بعنوان الملك رمسيس الثانى

بينما نظمت مكتبة على الراعى بالرياح  فقرة بعنوان  شخصية ومعلومة بعنوان الملك رمسيس الثانى بمناسبة ذكرى تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس اولا تم التعريف بمن هو الملك رمسيس الثانى ومدة حكمه وعن إنجازاته فى فترة حكمه وكان وكان منها بناء المعابدومن ضمنها معبد ابو سمبل الذى يوجد به تمثال الملك رمسيس الثانى الذى تحدث فيه ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى الذى ينجذب إليها أنظار العالم لرصد هذه الظاهرة أدارت الحوار أمينة المكتبة.

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