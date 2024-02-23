الشبكة الوطنية بالإسماعيلية تعلن حالة الطقس اليوم الجمعة

أعلنت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة، حالة طقس اليوم الجمعة.

وأشارت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية، في بيان، إلى أنه من المتوقع أن يسود غدًا طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا وفي الصباح اليوم الجمعة، كما من المتوقع أن تكون شبورة مائية كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت الشبكة الوطنية، أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة العظمى ٢١ درجة مئوية والصغرى ١٣ درجة مئوية.