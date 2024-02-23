الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الشبكة الوطنية بالإسماعيلية تعلن حالة الطقس اليوم الجمعة

الطقس
الطقس

أعلنت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة، حالة طقس اليوم الجمعة.

وأشارت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية، في بيان، إلى أنه من المتوقع أن يسود غدًا طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا وفي الصباح اليوم الجمعة، كما من المتوقع أن تكون شبورة مائية كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت الشبكة الوطنية، أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة العظمى ٢١ درجة مئوية والصغرى ١٣ درجة مئوية.

طقس الإسماعيلية اليوم طقس الإسماعيلية طقس الإسماعيلية غدا درجات الحرارة الإسماعيلية الإسماعيلية

مواد متعلقة

مهرجان الإسماعيلية يكرم جيمس وفليفل وسلوى فى دورته الـ 25

إزالة حالات بناء بدون ترخيص فى حملة مكبرة بالإسماعيلية

امتد للمنزل المجاور.. بدء تبريد مكان حريق اندلع بمخزن للزيوت بمدينة فايد

تامر شوقى وكيلًا لشئون التعليم والطلاب بكلية العلاج الطبيعى بجامعة القناة

اندلاع حريق هائل في مخزن زيوت بمدينة فايد بالإسماعيلية

أسامة ربيع: نستهدف تنويع مصادر دخل قناة السويس بإقامة مشروعات لوجستية

استفادة 24624 مواطنًا من قوافل جامعة القناة ضمن "حياة كريمة " في 2023

انتهاء تطوير طريق السويس الصحراوي إلى معدية سرابيون.. 30 إبريل

الأكثر قراءة

النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وتاريخ ليلة النصف

بعد 216 ساعة بحث.. "بوست وقطعة خيش" أسقطا قاتل طالب الدقهلية

وفد "حماس" يختتم محادثاته فى مصر بشأن حرب غزة

"قمار وفدية".. مدرس فيزياء ونجار كلمة السر فى مقتل طالب الدقهلية

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

أبرزها منع إعادة الإعمار.. 15 نقطة فى مقترح نتنياهو لما بعد الحرب على غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الصفقة الاستثمارية القادمة.. ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى فى قوة مصر

د هند جاد

هانى الناظر.. الحكيم الإنسان

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «2 - 3»

وائل لطفي

طاقة أمل

ماجد حبته

فتح وحماس فى موسكو!

محمد رفعت

"طابا – العريش".. ضربة معلم

محمد عبدالعزيز

سيدة أخرى من مصر.. نموذج مشرف للمرأة

جلال حمام

وما زال الإفك الصهيونى مستمرًا!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ140 للعدوان.. الاحتلال يرتكب 9 مجازر جديدة فى غزة

"رويترز": زيارة هنية للقاهرة إشارة قوية بأن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة مستمرة

الصين لـ"العدل الدولية": الشعب الفلسطيني يكافح من أجل تقرير مصيره