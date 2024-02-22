إزالة حالات بناء بدون ترخيص فى حملة مكبرة بالإسماعيلية

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، مجهوداتها في التصدي لمحاولات البناء بدون ترخيص والتعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة التصدي لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، ومحاولات البناء بدون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للبناء.

حيث قامت الوحدة المحلية لحي ثان مدينة الإسماعيلية، بإزالة شدة خشبية معدة لتنفيذ صبة خرسانية لأعمدة الدور التاسع علوي بدون ترخيص، بأحد العقارات بشارع المستشفى.

كما تمت إزالة شدة خشبية معدة لتنفيذ صبة خرسانية لأعمدة الدور السادس علوي بدون ترخيص بأحد العقارات، بشارع الغابة بمنطقة حي السلام.

وفي مركز ومدينة القصاصين الجديدة، قامت الوحدة المحلية لقرية أم عزام، بإزالة شدة خشبية معدة لإقامة سقف خرساني بدون ترخيص، بأحد المنازل على مساحة ١٠٠م بعزبة الهيش.

وفي مركز ومدينة القنطرة شرق، قامت الوحدة المحلية لقرية الأبطال، بتنفيذ إزالة فورية لمنزل بدون سقف مساحة ٣٠٠ متر بدون ترخيص، وعدد ٦ محال بدون ترخيص، بجانب منزل غير مكتمل البناء لتعديه بالبناء على أرض زراعية وبناء بدون ترخيص.