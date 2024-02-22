الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

اندلاع حريق هائل في مخزن زيوت بمدينة فايد بالإسماعيلية

حريق هائل
حريق هائل

اندلع صباح اليوم الخميس، حريق هائل في مخزن زيوت سيارات بالقرب محطة وقود في مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية.

وتلقى اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، يفيد بوصول إخطار باندلاع حريق في مخزن زيوت سيارات بالقرب محطة وقود في مدينة فايد، وامتد الحريق لمنزل مجاور.

قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على النيران

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحريق، وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها للمناطق المجاورة خاصة في ظل وجود منازل متلاصقة بمكان الحرق والقرب من محطة وجود.

فيما انتقل على الفور العميد عمر الشافعي رئيس مركز ومدينة فايد والدكتور شاكر صالح نائب رئيس مركز ومدينة فايد، بمكان الحريق لمتابعة لمتابعة الموقف لحظة بلحظة.

الحريق لم يسفر عن أي إصابات

وقالت مصادر في تصريحات خاصة أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات حتي الان، وجاري حصر الخسائر المادية.

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