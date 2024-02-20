الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إصابة شخصين بحروق في انفجار أسطوانة غاز بمنزل بالإسماعيلية

انفجار أسطوانة غاز
انفجار أسطوانة غاز بمنزل بالإسماعيلية

أصيب شخصان بحروق في انفجار أسطوانة غاز بمنزل في قرية المحسمة القديمة بالإسماعيلية، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

وكان اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بإصابة شخصين بحروق في انفجار أسطوانة غاز بمنزل بالمحسمة القديمة في مدينة القصاصين بالإسماعيلية، وانتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق، فيما جرى نقل المصابين  للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

وقالت مصادر طبية، إن المصابين هم مصطفى شعبان، بحروق من الدرجة الثالثة، شخص آخر مجهول الهوية بجرح نافذ بالصدر وغيبوبة تامة.

كما تبين أن السبب هو انفجار في منظم الأنبوبة، تم نقل المصابين إلى مستشفى المجمع الطبي لتلقي العلاج، وتحرير المحضر اللازم.

الإسماعيلية حوادث الاسماعيلية حريق الإسماعيلية حريق الإسماعيلية اليوم ضحايا حريق الإسماعيلية

مواد متعلقة

لتطويره.. غلق مزلقان الشهداء بالإسماعيلية 10 أيام

لأعمال صيانة وإصلاح خط الطرد الرئيسي.. انقطاع المياه في القنطرة غرب

عرض "النور جه وكوميديا الأيام السبعة" في ثالث أيام فعاليات نوادى المسرح بالإسماعيلية

"الإسماعيليّة الأزهرية" تفوز بالمركز الرابع في مسابقة الكرة الطائرة للمرحلة الإعدادية

"صحة الإسماعيلية" تعرف العاملين بالمفاهيم الأساسية للحوكمة

حالة الطقس في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء

حملات لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بحى ثالث الإسماعيلية

حملة مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف بحى ثانٍ الإسماعيلية

الأكثر قراءة

عاجل| ثلوج وبرودة.. "الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس الأربعاء وأماكن سقوط الأمطار

رسالة تحذير أخيرة.. ماذا يعنى التحرك الأمريكى ضد إسرائيل فى مجلس الأمن؟

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

رفح ومصر السر.. لماذا طلبت واشنطن من مجلس الأمن إيقاف حرب غزة؟

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية تعزز نجاح العلاقات الأردنية الأمريكية لصالح قضايا المنطقة

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

ماجد حبته

قمة إفريقية.. فلسطينية

بسنت حسن

محمدٌ النبى وعلىٌ الوصى

جلال حمام

مصر والبرازيل.. تشابه الظروف وتوحد الأهداف

أحمد عاطف

كيف يمكن قراءة وثائق حرب أكتوبر المُفرج عنها للمرة الأولى في مصر؟

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل الأسبق بالملاحة الوطنية؟

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يهاجمون الأهالى فى بيت لحم ويقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

محللون: انكماش الناتج المحلى لإسرائيل بنحو 20% بسبب الحرب فاق التوقعات

بعد هجوم "إلعال": هل يمكن الاستيلاء على طائرة إسرائيلية عن بُعد؟