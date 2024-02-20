إصابة شخصين بحروق في انفجار أسطوانة غاز بمنزل بالإسماعيلية

أصيب شخصان بحروق في انفجار أسطوانة غاز بمنزل في قرية المحسمة القديمة بالإسماعيلية، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكان اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بإصابة شخصين بحروق في انفجار أسطوانة غاز بمنزل بالمحسمة القديمة في مدينة القصاصين بالإسماعيلية، وانتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق، فيما جرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقالت مصادر طبية، إن المصابين هم مصطفى شعبان، بحروق من الدرجة الثالثة، شخص آخر مجهول الهوية بجرح نافذ بالصدر وغيبوبة تامة.

كما تبين أن السبب هو انفجار في منظم الأنبوبة، تم نقل المصابين إلى مستشفى المجمع الطبي لتلقي العلاج، وتحرير المحضر اللازم.