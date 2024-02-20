"الإسماعيليّة الأزهرية" تفوز بالمركز الرابع في مسابقة الكرة الطائرة للمرحلة الإعدادية

فاز طلاب منطقة الإسماعيليّة الأزهرية، بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية، في مسابقة الكرة الطائرة للمرحلة الإعدادية بنين، المقامة بالمركز الأوليمبي للقوات المسلحة بسموحة بالإسكندرية.

وشارك الفريق تحت رعاية الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، والدكتور أحمد بيومي، مدير عام المنطقة للعلوم العربية والشرعية، والأستاذ علي الزر، مدير إدارة رعاية الطلاب، والأستاذ الجداوي، الموجة الأول للتربية الرياضية، والأستاذ إبراهيم فاوي، مسئول اللياقة البدنية، والأستاذ أحمد السعيد، مسؤل المسابقات؛ وقدم الجميع التهنئة للفريق بمناسبة الفوز.

رئيس "الإسماعيلية الأزهرية" يشارك في طابور الصباح بمعاهد التل الكبير

حضر الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، اليوم الأحد، طابور الصباح بمعاهد إدارة التل الكبير، حيث تفقد معهد التل الكبير الثانوي، ومعهد التل الكبير الإعدادي، ومعهد الغرابوة الإبتدائي، ومعهد منشية النصر.

كما زار رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية معهد المحسمه الابتدائي، ورياض الأطفال بإدارة أبوصوير، بحضور الدكتور عادل عواد، مدير التعليم الإبتدائي، والأستاذ عبدالحميد حسن، مدير إدارة الأمن؛ للتأكد من انتظام العملية التعليمية.

وتفقد سير الحصص الدراسية، وتأكد من كتابة مناهج الفصل الدراسي الثاني، وتوزيع الكتب الدراسية التي ترد إلى المعهد أولًا بأول، والتأكد من وسائل الأمن والأمان بهم، ومناقشة الطلاب في المواد العلمية، كما حث الطلاب على الجد والمثابرة وتحقيق المزيد من التفوق والنجاح والحفاظ على هذا المستوى في كافة الأنشطة التعليمية والثقافية والدينية والأخلاقية.

انطلاق مسابقة "فارس المتون" لطلاب ومدرسي معاهد الإسماعيلية الأزهرية

عقدت منطقة الإسماعيليّة الأزهرية، أمس الأحد، التصفيات النهائية لمسابقة "فارس المتون"، برعاية الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، والشيخ أحمد بيومي، الوكيل الشرعي.

وتمت أعمال التحكيم، التي شارك فيها الدكتور حماده هزاع، من المكتب الفني لرئيس القطاع، والدكتورة شيماء حسين، من مكتب رئيس القطاع، وعماد سالم، موجه المواد العربية والشرعية، والشيخ عبدالعزيز مغازي، موجه عام القرآن الكريم، والشيخ أشرف سيف، مدير الخطه والمنهج والقائم بعمل مدير التعليم النوعي، والدكتور محمد الروبي، منسق المبادرة.

وتتميز المسابقة بوجود معايير خاصة تشمل التنوع في حفظ المتون، وحفظ أكثر من متن في العلوم الشرعية والعربية، وفهم واستيعاب المتون المحفوظة مع طريقة الإلقاء، وموافقة المتن للمناهج الدراسية، والالتزام بالقواعد العلمية والبحثية في الشرح وعلامات الترقيم في الكتابة.

وترتكز مسابقة "فارس المتون" على ثلاثة محاور رئيسة هي: حفظ المتون العربية والشرعية، فيما يوافق المناهج الأزهرية، وتأليف متون جديدة، وشرح المتون العلمية، وتستهدف المسابقة مدرسي وطلاب المعاهد الأزهرية، والمكاتب التابعة للأزهر.