"صحة الإسماعيلية" تعرف العاملين بالمفاهيم الأساسية للحوكمة

عقدت مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية، جلسات تعريفية للعاملين بديوان مديرية الصحة والسكان، عن المفاهيم الأساسية للحوكمة والإطار الاستراتيجي والتنظيمى لها، فى ضوء رؤية وزارة الصحه والسكان بتعزيز ثقافة الحوكمة، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بإعلان الأسبوع الثالث من فبراير أسبوعًا للحوكمة بوزارة الصحة والسكان،خلال الفترة من 18 وحتى 22 فبراير الجاري، وذلك لتعزيز وترسيخ ثقافة الحوكمة بين العاملين.

الحوكمة ورؤية مصر 2030

وقال الدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، إن الجلسات التعريفية للعاملين في المديرية تأتى إتساقًا مع رؤية مصر 2030، وجهود الحكومة ممثَلة فى وزارة الصحة والسكان في تعزيز الحوكمة بالجهاز الإداري للدولة، وتعزيز دور التقسيم التنظيمي والمراجعة الداخلية والحوكمة التي تعتبر أداة أساسية في المؤسسات الحكومية لترسيخ آليات الحوكمة.

نجاحات تطبيق الحوكمة

حاضرت الدكتوره ريم مصطفى، مساعد مدير مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية، عن مجهودات الدولة في تطبيق الحوكمة بشكل عام، مستعرضة أبرز النجاحات التي حققتها الحكومة المصرية في تطبيقات الحوكمة على الخدمات المختلفة، مشيرة إلى دور التكنولوجيا في تطبيق الحوكمة وأهميتها وعلاقة التحول الرقمي بالميكنة، انتقالا إلى حوكمة الخدمات والأنشطة والتعريف بأبرز التجارب الدولية في تطبيق الحوكمة.

خطة وزارة الصحة لترسيخ ثقافة الحوكمة

وأوضحت الدكتورة رشا فرحان، مدير المكتب الفنى ومسئول الحوكمة بمديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية، أن وزارة الصحه والسكان تتبنى خطه طويلة الأمد لتعزيز وترسيخ ثقافة الحوكمة بين العاملين بالوزارة، وأن هذه الجلسات تأتي كمرحلة أولى وسيتبعها مراحل متقدمة من التدريب والتأهيل للعاملين بالقطاعات المختلفة في الوزارة على تطبيق الحوكمة في مجالاتهم المختلفة.