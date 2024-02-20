الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

لأعمال صيانة وإصلاح خط الطرد الرئيسي.. انقطاع المياه في القنطرة غرب

انقطاع المياه في
انقطاع المياه في القنطرة غرب

أعلنت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية عن انقطاع مياه الشرب في عدة قرى بمدينة القنطرة غرب.

انقطاع المياه في القنطرة غرب

وقال بيان الشبكة الوطنية من المقرر انقطاع المياه عن مدينة القنطرة غرب وقرية البياضية  وقرية الرياح، وذلك اليوم 20 فبراير نتيجة لإصلاح خط الطرد الرئيسي لمحطة رفع الصرف الصحي، وكذلك أعمال صيانة بمحطة  مياه شرب القنطرة غرب،  من الساعة الثانية عشر ظهرًا وحتى انتهاء الأعمال.

حملات لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بحي ثالث الإسماعيلية

وعلى الجانب الآخر قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث مدينة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، بتنفيذ عدة حملات لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، بنطاق مدرسة الزهور الابتدائية، لرفع الإشغالات ومراجعة تراخيص إشغالات المحلات.

وأسفرت الحملات عن رفع 20 كرسي بلاستيك، 6 كراسي خشب بار، 2 شمسية، 20 كرتونة مياه، و3 ميزان كفة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بإزالة الإشغالات والمعوقات التي تعطل حركة المارة وتؤثر على السيولة المرورية.

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