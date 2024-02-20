الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

لتطويره.. غلق مزلقان الشهداء بالإسماعيلية 10 أيام

غلق مزلقان
غلق مزلقان

أعلنت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية، والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىئ والسلامة العامة، عن غلق مزلقان الشهداء لمدة 10 أيام، للعمل على رفع كفاءته.

مزلقان شل بديلا للشهداء 

قال البيان الصادر من الشبكة الوطنية، “في إطار اتجاه الدولة فى رفع كفاءة مزلقانات مصر وسرعة الانتهاء من تطوير المزلقانات، ولذلك تعلن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بأنه سيتم غلق مزلقان الشهداء من  يوم الأربعاء الموافق ٢١ فبراير ٢٠٢٤ ولمدة عشرة أيام على أن يكون الطريق البديل هو مزلقان شل”.

قطع مياه الشرب بالقنطرة غرب

كانت أعلنت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية عن انقطاع مياه الشرب في عدة قرى بمدينة القنطرة غرب.

انقطاع المياه في القنطرة غرب

وقال بيان الشبكة الوطنية من المقرر انقطاع المياه عن مدينة القنطرة غرب وقرية البياضية وقرية الرياح، وذلك اليوم 20 فبراير لإصلاح خط الطرد الرئيسي لمحطة رفع الصرف الصحي، وكذلك أعمال صيانة بمحطة  مياه شرب القنطرة غرب،  من الساعة الثانية عشر ظهرًا وحتى انتهاء الأعمال.

حملات لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بحي ثالث الإسماعيلية

وعلى الجانب الآخر، قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث مدينة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، بتنفيذ عدة حملات لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، بنطاق مدرسة الزهور الابتدائية، لرفع الإشغالات ومراجعة تراخيص إشغالات المحلات.

وأسفرت الحملات عن رفع 20 كرسيا بلاستيكا، 6 كراسي خشب بار، 2 شمسية، 20 كرتونة مياه، و3 ميزان كفة.

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