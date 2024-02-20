عرض "النور جه وكوميديا الأيام السبعة" في ثالث أيام فعاليات نوادى المسرح بالإسماعيلية

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات اليوم الثالث الموسم الجديد من تجربة نوادي المسرح لفرعي الإسماعيلية والسويس، المنفذ بفرع ثقافة الإسماعيلية.

تفاصيل العروض المسرحية

حيث شهد مسرح قصر ثقافة الاسماعيلية، عرضين مسرحيين الأول النور جه، تأليف وسينوغرافيا وإخراج عبد الله الورداني، تدور احداث العرض في إطار كوميدى ارتجالي استعراضي غنائي في بروفات مسرح بين المخرج والمنتج والممثلين.

تمثيل محمود نوح، كريم عبد السلام، عبدالله الشريف، بسمه أسامة، عبدالله عادل، إسراء عيسى، عبدالله ياسر، أحمد عادل جلال، سيف محمد، ليلي البنا، آية خليفة، فجر خالد، جنه حسن، هايدى محمد، صافي جمال، احمد محمد جمعة، محمد الاتربي.

بينما جاء العرض الثاني كوميديا الأيام التسعة، عن كوميديا الأيام السبعة، تأليف علي عبدالنبي الزايدي، دراماتورج عبده عيسي، اخراج اياد الخولي تمثيل عبدالرحمن عيسي، احمد عبدالقادر، عبدالرحمن خالد، امين حسن، العرض يدور حول أسرة بسيطة مكونة من جد وحفيد قام طاهي باقتحام حياتهم لتسير حسب نظام حياته.

لجنة التحكيم

بحضور لجنة التحكيم المكونة من محمد ميزو، سعيد حجاج، منار خالد، محمد عدلي عضو الرقابة على المصنفات، رجب احمد مقرر اللجنة، وذلك بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله، بفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، بحضور سماح حامد من إقليم القناة وسيناء الثقافي، محمد رشدى مدير قصر ثقافة الإسماعيلية، احمد طه مدير إدارة الشئون الفنية بفرع ثقافة الإسماعيلية.

ثقافة الإسماعيلية تنظم أنشطة متنوعة بمختلف المواقع الثقافية

شهدت مواقع فرع ثقافة الإسماعيلية، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، برعاية وزارة الثقافة، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله، من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبدالرحمن.

ونظم قصر ثقافة الإسماعيلية الندوة الأسبوعية لنادي أدب الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن سلطان، حفل تأبين خالد زاهر رحمه الله ودعوة أسرته وبعض أفراد عائلته ضمن نشاط نادي الأدب.

أدار اللقاء الشاعر فهمى عبدالله محلل بنادي أدب الإسماعيلية، وبدأت الكلمات بضيوف اللقاء علي منوفي شيخ الزجالين والأديب أحمد إسماعيل.