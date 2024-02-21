"آداب القناة" تنظم رحلة علمية لطلاب قسم الجغرافيا إلى جنوب سيناء

قال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن الكليات تُنظم من خلال أقسامها العلمية رحلات علمية للطلاب؛ لتنمية المعارف التطبيقية المرتبطة بالمقررات الدراسية لدى الطلاب، وربط المادة الدراسية النظرية بالواقع العلمي الملموس بعيدًا عن أجواء الصف الدراسي.

جاء ذلك بالتزامن مع انطلاق فعاليات الرحلة العلمية السنوية لقسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية والبرنامج المميز "المساحة ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار من بعد GiS" والمتجهة إلى جنوب سيناء.

تفاصيل رحلة كلية آداب لمحافظة جنوب سيناء

وعن برنامج الرحلة، أشار الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، إلى أنه شمل زيارة معالم جنوب سيناء، حيث استمرت الرحلة خمسة أيام، ثلاثة أيام قضاها الطلاب بمدينة شرم الشيخ ويومين بمدينة ذهب.

وفي ذات السياق؛ لفت الدكتور عادل السعدني عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، إلى أن 135 طالبًا وطالبة شاركوا في الرحلة العلمية، يرافقهم 9 مشرفين.

جاءت الرحلة بإشراف الدكتور محمد رشاد الدسوقي رئيس قسم الجغرافيا.

مشروع مساحي للمحميات الطبيعية

وأثناء الرحلة نفذ الطلاب مشروع رفع مساحي لمحمية نبق، ومحمية رأس محمد، ومحمية طابا والتي تعد من أجمل المحميات الطبيعية في العالم، وملتقى خليجي السويس والعقبة بالبحر الأحمر.

كما تم زيارة محطات توليد الطاقة الكهربائية بجنوب سيناء، ومصنع تدوير المخلفات الصلبة، إلى جانب زيارة حقول الطاقة الشمسية، وعمل دراسة ميدانية لمجموعة من الأودية منها وادي تيران، ووادي غزالة، ووادي طابا، ووادي ذهب ونويبع، وعدوي.

كما نفذ الطلاب رحلة سفاري إلى جبال الطويلات شبيهة الأهرامات.