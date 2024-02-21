عرض "الجريمة والعقاب وملك الدنيا" في رابع أيام فعاليات "نوادي المسرح" بالإسماعيلية

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات اليوم الرابع الموسم الجديد من تجربة نوادي المسرح لفرعي الإسماعيلية والسويس، المنفذ بفرع ثقافة الإسماعيلية.

تفاصيل العروض المسرحية

حيث شهد مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية، عرضين مسرحيين الأول الجريمة والعقاب، لنادى مسرح التل الكبير تأليف فيدور ديستوفيسكي، إخراج احمد يوسف، ديكور أحمد تاحو، أشعار محمد الجزار، تمثيل محمد نبيل، محمد الجزار، منة شوقي، رندا يوسف، عبد الحميد امجد، احمد عبد الدايم، رودينا محمد.

وتدور أحداث العرض حول جريمة قتل، دوافعها الظاهرية هي الانتقام من الاستغلال والظلم، الانتقام لأجل الإنسانية .

وخلال الأحداث سيتم اكتشاف أن هذه لم تكن الجريمة الوحيدة، ستجد غيرها المزيد من الجرائم التي يعاني منها البشر ولا نلتفت لها لأننا لا نعتبرها أصلا جريمة. الفقر جريمة، الجوع جريمة وستسأل: تُرى، لأجل أي جريمة من هذه الجرائم كان الاسم " الجريمة" والعقاب؟، كما يتعرض فكرة اخري وهي الدوافع النفسية لارتكاب هذه الجريمة وهل يحق للبعض ان يرتكبوا الجرائم بوصفهم استثنائيين.

تفاصيل عرض "ملك الدنيا"

بينما جاء العرض الثاني بعنوان "ملك الدنيا" تأليف صالح سعد، اخراج احمد ياسر، تمثيل ساندي وائل، اية وائل، محمد الشبراوي.

العرض يدور حول ملك خرج في رحلة صيد وعاد إلى مملكته، ليجدها أصبحت حطاما ولم يتبقى من الشعب سوى فتاة واحدة.

العروض ستتم بحضور لجنة التحكيم المكونة من محمد ميزو، سعيد حجاج، منار خالد، محمد عدلي عضو الرقابة علي المصنفات، رجب أحمد مقرر اللجنة.

وذلك بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله، بفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، وبحضور سماح حامد من إقليم القناة وسيناء الثقافي، محمد رشدى مدير قصر ثقافة الإسماعيلية، احمد طه مدير إدارة الشئون الفنية بفرع ثقافة الإسماعيلية.