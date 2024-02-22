الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"إعلام الإسماعيلية" ينظم لقاء توعويًا حول خطورة الزواج المبكر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نظم مركز الإعلام بالإسماعيلية بالتعاون مع إدارة التنمية المستدامة بمديرية التربية والتعليم، إحدى فعاليات الحملة بمدرسة السلام الثانوية للبنات، في إطار حملة تنمية الأسرة المصرية تحت شعار "أسرتك ثروتك". 

أبرز حضور اللقاء

استضاف اللقاء الشيخ جمال علي، كبير المفتشين بإدارة أوقاف الإسماعيلية، ونشوى الطحاوي، مقرر فرع المجلس القومي للسكان.

أهم ما تناوله اللقاء

وتناول اللقاء أهم مرتكزات حملة تنمية الأسرة المصرية من خلال عدة محاور، (ضمان الحقوق الإنجابية والاستثمار في الطاقة البشرية، وتدعيم دور المرأة وتحقيق الاتصال من أجل التنمية).

أضرار الزواج المبكر

كما تناول اللقاء، الحديث عن أضرار الزواج المبكر وخطورة زواج القاصرات الذي يمثل شكل من أشكال العنف الموجَّه ضد المرأة ويمثل خطرًا على المجتمع.

أبرز التوصيات في اللقاء

وانتهى اللقاء بعدد من التوصيات، أهمها ضرورة رفع الوعي المجتمعي وتغيير السلوكيات للعمل على مواجهة العادات والتقاليد التي تؤثر على المجتمع بالسلب، تفعيل القانون المختص بمنع الزواج المبكر بصرامة ومراقبة المتسببين، إعداد برامج ووسائل إعلامية هادفة للتوعية بهذه الظاهرة وإيضاح أضرارها على الفتيات والأسرة والمجتمع.

 حملة لتنمية الأسرة المصرية

وأكدت إيناس يوسف، مدير إعلام الإسماعيلية، أن الندوة تأتي في إطار حملة تنمية الأسرة المصرية التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي التابع للهيئة العامة للاستعلامات، تحت شعار "أسرتك.. ثروتك"، والتي تدعم جهود محافظة الإسماعيلية في التوعية بالقضية السكانية وتوصيات المجلس القومي للسكان للاهتمام بتوعية المرأة وتمكينها.

وأكد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، استمرار عقد الندوات في مختلف أنحاء الجهات والمدارس الحكومية، ومناقشة أبرز قضايا التي تمس الأسرة والمجمتع والشباب في إطار حملة تنمية الأسرة المصرية تحت شعار "أسرتك ثروتك". 

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