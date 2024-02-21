الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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تعرف على آخر موعد لتسجيل الطلاب الدارسين بنظام الساعات المعتمدة بجامعة القناة

جامعة قناة السويس
جامعة قناة السويس

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إنه خلال الأسبوع الأول والثاني للفصل الدراسي الثاني، قام طلاب الجامعة الدارسين بنظام الساعات المعتمدة بالتسجيل، ومن المقرر أن ينتهي التسجيل غدًا الخميس الموافق 22 فبراير.


وأضاف رئيس الجامعة، أن الأسبوع الثالث من الدراسة يتيح للطلاب الحذف والإضافة، أما في حالة وصول الطالب إلى الأسبوع الرابع بدون تسجيل يعتبر منقطعا عن التسجيل.

تفاصيل اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب


جاء ذلك ضمن الملفات التي طرحت أثناء انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب، بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب ومديري عموم القطاع.


واستهل الدكتور محمد عبد النعيم المجلس بتقديم الشكر للكليات على الجهد المبذول لإظهار وإعلان النتائج.

 

كما استعرض "عبد النعيم" الجدول الزمني للفصل الدراسي الثاني والذي بدأ 10 فبراير الجاري، وتعقد امتحانات منتصف الفصل من 23 مارس وحتى 4 إبريل.


أما الامتحانات العملية تعقد 11 مايو، لتبدأ امتحانات متطلبات الجامعة والتخلفات 18 مايو، ثم ينتهي الفصل الدراسي الثاني 30 مايو، بمدة دراسة  16 أسبوع.

 

وتابع نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عرض الجدول الزمني، مشيرًا إلى أنه من المقرر عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 1 يونيو وتنتهي 27 يونيو، لتبدأ إجازة نهاية العام في الأول من يوليو 2024.


كما تابع الدكتور محمد عبد النعيم الجداول الدراسية خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدًا على ضرورة انتهاء المحاضرات قبل آذان المغرب بساعة على الأقل.

 

كما تطرق "عبد النعيم" لمناقشة جداول التغذية بالمدن الجامعية خلال شهر رمضان المبارك لوجبتي الإفطار والسحور، لافتًا إلى الاهتمام البالغ من قبل رئيس الجامعة لتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات للطلاب خلال شهر رمضان، حيث تعمل المدن الجامعية بكامل طاقتها خلال الشهر الفضيل؛ نظرا لانتظام الدراسة بالكليات الجامعية مع شهر رمضان من هذا العام.

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