الخميس 22 فبراير 2024
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عرض "ثلاثة في واحد وفنجان قهوة" ضمن فعاليات نوادي المسرح بالإسماعيلية

عرض فنجان قهوة
عرض فنجان قهوة

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات الموسم الجديد من تجربة نوادي المسرح لفرعي الاسماعيلية والسويس، المنفذ بفرع ثقافة الاسماعيلية بعرض مسرحيتين هما  “ ثلاثة في واحد، وفنجان قهوة ".

عرضين على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية

شهد مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية، عرضين مسرحيين لفرق نوادي مسرح السويس، جاء الأول بعنوان " ثلاثة في واحد " تأليف محمد أحمد عبد الغني، ديكور وملابس محمد أبو عمرة، موسيقى مريم عادل، تنفيذ إضاءة نور الدين أسعد، إخراج محمد كرم، تدور احداث المسرحية حول قضية صحة المراهقين، والعرض فانتازيا، يدور حول شخصية تعاني من اضطراب نفسي ما بعد الصدمة، وتدور بكاملها داخل عقل الشخص المريض.

عرض فنجان قهوة

بينما جاء  العرض الثاني فجاء بعنوان "فنجان قهوة" تصميم ديكور ديفيد المصري، تنفيذ ديكور محمد ابو عمرة، تصميم إضاءة كامل عبد العزيز، تأليف وإخراج حازم أشرف ويتناول قضية العنف الأسري، وما ينتج عنه من شخصيات سامة، مليئة بالاضطرابات النفسية، وفشل جميع علاقاتها بالمجتمع، ويناقش العرض أيضا مشكلة الزواج المبكر، والختان، والادمان.

أبرز الحضور

بحضور لجنة التحكيم المكونة من: محمد ميزو، سعيد حجاج، منار خالد، محمد عدلي عضو الرقابة علي المصنفات، رجب احمد مقرر اللجنة. 

نوادى المسرح بالاسماعيلية ثقافة الاسماعيلية فاعليات ثقافة الإسماعيلية فرع ثقافة الإسماعيلية بإقليم القناة التحكيم بالاضطرابات والختان

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