اليوم آخر موعد لتسجيل الطلاب بنظام الساعات المعتمدة بجامعة القناة

قال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن اليوم الخميس، آخر أيام التسجيل لطلاب الجامعة الدارسين بنظام الساعات المعتمدة بالتسجيل.

لائحة جامعة القناة لطلاب الساعات المعتمدة

وأوضح مندور، أن لائحة الجامعة تنص أنه خلال الأسبوع الأول والثاني من حق الطلاب التسجيل وفي الأسبوع الثالث من الدراسة يمكن للطلاب الحذف والإضافة، أما في حالة وصول الطالب إلى الأسبوع الرابع بدون تسجيل يعتبر منقطع عن التسجيل.

مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة القناة

جاء ذلك ضمن الملفات التي طرحت أثناء انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب، بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب ومديري عموم القطاع.

مدة الدراسة 16 أسبوعا وامتحانات الفصل الدراسي الثاني 1 يونيو

وأوضح الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الجدول الزمني للفصل الدراسي الثاني والتي بدأ 10 فبراير الجاري، وتعقد امتحانات منتصف الفصل من 23 مارس وحتى 4 أبريل.

أما الامتحانات العملية تعقد 11 مايو، لتبدأ امتحانات متطلبات الجامعة والتخلفات 18 مايو، ثم ينتهي الفصل الدراسي الثاني 30 مايو، بمدة دراسة 16 أسبوعا.

وتابع نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عرض الجدول الزمني، مشيرًا إلى أنه من المقرر عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 1 يونيو وتنتهي 27 يونيو، لتبدأ أجازة نهاية العام في الأول من يوليو 2024.

كما تابع الدكتور محمد عبد النعيم الجداول الدراسية خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدًا على ضرورة انتهاء المحاضرات قبل آذان المغرب بساعة على الأقل.