الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

اليوم آخر موعد لتسجيل الطلاب بنظام الساعات المعتمدة بجامعة القناة

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور

قال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن اليوم الخميس، آخر أيام التسجيل لطلاب الجامعة الدارسين بنظام الساعات المعتمدة بالتسجيل.

لائحة جامعة القناة لطلاب الساعات المعتمدة

وأوضح مندور، أن لائحة الجامعة تنص أنه خلال الأسبوع الأول والثاني من حق الطلاب التسجيل وفي الأسبوع الثالث من الدراسة يمكن للطلاب الحذف والإضافة، أما في حالة وصول الطالب إلى الأسبوع الرابع بدون تسجيل يعتبر منقطع عن التسجيل.

مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة القناة
 جاء ذلك ضمن الملفات التي طرحت أثناء انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب، بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب ومديري عموم القطاع.

مدة الدراسة 16 أسبوعا وامتحانات الفصل الدراسي الثاني 1 يونيو

وأوضح الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الجدول الزمني للفصل الدراسي الثاني والتي بدأ 10 فبراير الجاري، وتعقد امتحانات منتصف الفصل من 23 مارس وحتى 4 أبريل.

أما الامتحانات العملية تعقد 11 مايو، لتبدأ امتحانات متطلبات الجامعة والتخلفات 18 مايو، ثم ينتهي الفصل الدراسي الثاني 30 مايو، بمدة دراسة  16 أسبوعا.

وتابع نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عرض الجدول الزمني، مشيرًا إلى أنه من المقرر عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 1 يونيو وتنتهي 27 يونيو، لتبدأ أجازة نهاية العام في الأول من يوليو 2024.

كما تابع الدكتور محمد عبد النعيم الجداول الدراسية خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدًا على ضرورة انتهاء المحاضرات قبل آذان المغرب بساعة على الأقل.

آخر اخبار جامعة قناة السويس آخر اخبار جامعة قناة السويس اليوم أين جامعة قناة السويس نظام الدراسة بجامعة قناة السويس احتفالات جامعة قناة السويس

الأكثر قراءة

النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وتاريخ ليلة النصف

مدرس فيزياء وراء ارتكاب واقعة قتل طالب وشطره لنصفين بالدقهلية

التحريات الأولية في واقعة شطر طالب الدقهلية: القمار وراء الحادث

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

عاجل.. أكسيوس: حماس وافقت على تعديلات طفيفة فى صفقة تبادل الأسرى

سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة يتفقد عدة حقول زراعية فى سيوة بمطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

وما زال الإفك الصهيونى مستمرًا!

محاسن السنوسي

مرافعة «مصر» تنتصر لحق الشعب الفلسطينى أمام محكمة العدل الدولية

ماجد حبته

مرافعة تاريخية أخرى

وائل لطفي

ضد إسرائيل

محمد العسيري

فيما يُقال عن أحوال الطقس

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يكثف غاراته على خان يونس ورفح فى اليوم الـ139 من عدوانه على غزة

استطلاع رأي: الإسرائيليون يستبعدون هزيمة جيش الاحتلال لحركة حماس

المدعي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بحدوث انتهاكات في غزة