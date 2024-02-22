امتد للمنزل المجاور.. بدء تبريد مكان حريق اندلع بمخزن للزيوت بمدينة فايد

بدأت قوات الحماية المدنية بالإسماعيلية في مرحلة التبريد لمكان حريق اندلع بمخزن للزيوت والمواد البترولية بفايد بمحافظة الإسماعيلية، وامتدادها للدور الرابع في المنزل المجاور، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتدادها للمنازل المجاورة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء هشام مروان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية يفيد بتلقي الحماية المدنية في الإسماعيلية إخطارًا بنشوب حريق بمخزن زيوت ومواد بترولية.

السيطرة على الحريق عقب الدفع بـ 5 سارات إطفاء

وعلى الفور تم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، وتمت السيطرة على النيران.

وجرت عملية التبريد بمعرفة قوات الحماية المدنية، كما تم إجراء حصر للخسائر بمعرفة الجهة المسؤولة عن المخزن، وتبين بشكل مبدئي احتراق كميات من الأخشاب الموجودة بالمخزن، بالإضافة إلى امتدادها الي الدور الرابع بالمنزل المجاور.