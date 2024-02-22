الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

انتهاء تطوير طريق السويس الصحراوي إلى معدية سرابيون.. 30 إبريل

انتهاء تطوير طريق
انتهاء تطوير طريق السويس الصحراوي

تواصل مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية العمل بطريق بر أيمن ترعة المنايف، الواصل من طريق السويس الصحراوي إلى معدية سرابيون، بطول ٨ كم.

يأتي ذلك بناءً على تعليمات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بسرعة الانتهاء من أعمال الخطة الاستثمارية ٢٠٢٣ /٢٠٢٤.

تطوير وتوسيع الطريق

وصرح المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، بأن الأعمال شملت تطوير وتوسيع الطريق وعمل الحماية اللازمة لبر أيمن الترعة ولبر أيسر الجنابية الموازية للترعة بطول ٨ كم وتركيب شبكة إنارة كاملة بنفس طول الطريق وترحيل المرافق وترحيل وتحديث مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة إجمالية تصل لـ٦٥ مليون جنيه، وسوف تنتهي الأعمال في ٣٠ إبريل طبقًا للخطط الزمنية.

المرحلة الأولى من تطوير محور ترعة المنايف

يذكر أن هذا المشروع يعتبر المرحلة الأولى من محور ترعة المنايف الواصل من طريق القاهرة الصحراوي إلى  السويس الصحراوي إلى معدية سرابيوم، والبالغ طوله ١٦ كم.

الانتهاء من تطوير شارع الجيش تمهيدا لافتتاحه

وفي سياق آخر، تقوم مديرية الطرق بإنهاء أعمال التطوير بشارع الجيش بمنطقة الأفرنج بحي أول الإسماعيلية؛ تمهيدًا لافتتاح الشارع  للمرور، ليصبح موازيًا لشارع محمد علي وموصلًا من شارع السلطان حسين حتى منطقة الكمبراتيف خلف المحافظة. 


وتعد الأعمال بشارع الجيش جزءًا من أعمال تطوير منطقة حي أول التي تشمل المحطة الجديدة ومنطقة الأفرنج.

ويذكر أن مدينة الإسماعيلية شهدت في الفترة الأخيرة أعمال تجديد وتطوير في الشوارع الجانبية المتهالكة ضمن خطة الدولة للارتقاء بشبكة الطرق الداخلية والخارجية، وعدم الاكتفاء بتطوير الطرق الرئيسة والحيوية فقط نظرًا للأهمية الكبرى لهذه الشوارع في مدينة الإسماعيلية.

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