أسامة ربيع: نستهدف تنويع مصادر دخل قناة السويس بإقامة مشروعات لوجستية

بحث الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، سبل تعزيز التعاون المشترك مع الخط الملاحي الإيطالي "MESSINA"، خلال اجتماعه مع الدكتور إجنازيو ميسينا، الرئيس التنفيذي للخط الملاحي "MESSINA"، والدكتور ستيفانو ميسينا، العضو المنتدب، والقبطان إبراهيم طه، رئيس مجلس إدارة التوكيل الملاحي "أوشن إكسبريس"، والدكتور محمد قبطان، المدير العام للتوكيل، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

تفاصيل الاجتماع

في مستهل الاجتماع، أعرب الفريق أسامة ربيع عن تقديره للعلاقات الممتدة مع الخط الملاحي الإيطالي "MESSINA"، التي تبلورت خلال الآونة الأخيرة في تزايد أعداد السفن التابعة للخط الملاحي عبر قناة السويس رغم التحديات الراهنة في منطقة البحر الأحمر.

وأكد الفريق ربيع حرص هيئة قناة السويس على تعزيز علاقات التعاون مع عملائها واستثمار التقارب لفتح آفاق جديدة للعمل عبر عقد شراكات وجذب الاستثمارات، ضمن استراتيجية الهيئة التي تستهدف تنويع مصادر الدخل وعدم الاقتصار على رسوم عبور القناة بإقامة مشروعات لوجستية وبحرية تخدم حركة التجارة العالمية في المنطقة.

من جهته، أعرب إجنازيو ميسينا، الرئيس التنفيذي للخط الملاحي "MESSINA"، عن تطلعه لمد جسور التعاون مع هيئة قناة السويس والتنسيق المشترك للعمل في مجال تقديم الخدمات اللوجستية، بما يعزز من المكانة الرائدة لقناة السويس ويدعم تحولها لمحور إقليمي لتقديم الخدمات البحرية واللوجستية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأكد أن الشركة تعتزم زيادة أعداد وحمولات السفن التابعة لها للعبور عبر قناة السويس خلال الفترة المقبلة ضمن سياسة المجموعة للتوسع في أعمالها واتجاهها لضم وبناء سفن حاويات ذات طاقة استيعابية كبيرة للعمل على الطرق الملاحية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

جدير بالإشارة أن الخط الملاحي الإيطالي "MESSINA" يعود تأسيسه إلى ما يزيد على مائة عام ويرتبط بعلاقات تعاون مع هيئة قناة السويس منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وكانت إحدى سفن المجموعة في مقدمة السفن العابرة للقناة بعد إعادة افتتاحها عام 1975.

