الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

استفادة 24624 مواطنًا من قوافل جامعة القناة ضمن "حياة كريمة " في 2023

المبادرات القومية
المبادرات القومية والرئاسية

قال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن جامعة القناة شريك أساسي في المبادرات القومية والرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن جامعة قناة السويس لا تدخر جهدا في المشاركة بفاعلية بجميع المبادرات، وفق توجيهات القيادة السياسية بدعم وتمكين المواطن المصري اقتصاديا واجتماعيا، ورفع مستوى معيشة الأفراد، وزيادة مهاراتهم وقدراتهم، وبما يراعي جميع فئات المجتمع واحتياجاتهم، مشيرا إلى حرص الجامعة على القيام بمسئوليتها المجتمعية، ودورها الخدمي التنموي والتنويري.

وأشار الدكتور ناصر مندور، في بيان، اليوم الخميس، إلى أن جامعة قناة السويس توجهت خلال العام الماضي 2023، بقوافلها التنموية الشاملة إلى القرى والمدن بإقليم القناة وسيناء خلال مشروع القرن "حياة كريمة "، والتي استفاد بها 24624 مواطنًا.
كما شاركت الجامعة بالمبادرة الرئاسية "100 مليون صحة "، حيث انتفع بتلك المشاركات 4000 مواطن خلال العام الماضي.
بينما استهدفت مشاركات الجامعة-  البالغ عددها 14 مشاركة بمبادرة " قادرون باختلاف " - 502 مواطن، من أجل دمج ذوي الهمم، وتأهيلهم، وإكسابهم المهارات الأساسية المطلوبة.

66 فعالية ضمن مبادرة "اتحضر للأخضر"
هذا وشاركت جامعة قناة السويس في مبادرة رئيس الجمهورية "اتحضر للأخضر" لنشر الوعي البيئي، من خلال 66 فاعلية مختلفة استهدفت 2215 مواطن.
كما تم محو أمية 544 مواطن خلال مشاركات الجامعة بالمشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار.

وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس  على مشاركة الجامعة في كافة المبادرات الرئاسية والقومية.

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