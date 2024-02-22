تامر شوقى وكيلًا لشئون التعليم والطلاب بكلية العلاج الطبيعى بجامعة القناة

استقبل الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس -صباح اليوم الخميس، الدكتور تامر شوقي عبدالمنعم عبدالله، الأستاذ بقسم النبات الزراعي بكلية الزراعة جامعة قناة السويس؛ لتسليمه قرار ندبه للقيام بعمل وكيل لشئون التعليم والطلاب بكلية العلاج الطبيعي جامعة قناة السويس، متمنيًا له التوفيق والسداد في المهمة الموكلة إليه.

حضر مراسم تسليم القرار، الدكتور محمد عبدالنعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سرحان عميد كلية العلاج الطبيعي.

يُذكر أن الدكتور تامر شوقي، شغل العديد من المناصب القيادية، أهمها مدير المعامل الافتراضية بكلية الزراعة، مدير مركز التحول الرقمي، المدير التنفيذي لمركز الدعم الأكاديمي، مدرب معتمد من المجلس الأعلى للجامعات، عضو لجنة الترقيات لدرجة الأساتذة والأساتذة المساعدين بالمجلس الأعلى للجامعات عن لجنة الكيمياء والوراثة، والميكروبيولوجي.

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على الجانب الآخر، استقبل الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، فريق كرة القدم لجامعة قناة السويس، الفائز ببطولة المحافظة والمتأهل لبطولة الجمهورية.

وأهدى الدكتور ناصر مندور هذا الفوز لجميع منتسبي جامعة قناة السويس، موجها الشكر والتقدير لكل أعضاء الفريق والقائمين عليه.

كما وجه رئيس الجامعة بتحفيز اللاعبين ماديا ومعنويا، تقديرًا لإنجازهم غير المسبوق، متمنيًا للجامعة ومنتسبيها دوام النجاح والازدهار.