انطلاق المشروع القومي لتأهيل وتدريب وتوعية القيادات الطلابية بجامعة القناة

تنطلق فعاليات المشروع القومي لتأهيل وتدريب وتوعية القيادات الطلابية في رحاب جامعة قناة السويس بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك على مدار ثلاثة أيام من الثلاثاء 27 فبراير وحتى الخميس 29 فبراير.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأوضح الدكتور ناصر مندور، أن المشروع القومي لتأهيل وتدريب وتوعية القيادات الطلابية يتم داخل 27 جامعة حكومية، بمشاركة 443 كلية لتأهيل وتدريب وتوعية 7520 قيادة طلابية، لافتًا إلى أن وزارة الشباب والرياضة أطلقت من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب (الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية)، وبالتعاون مع 27 جامعة حكومية "الإدارة العامة لرعاية الشباب".

أهداف المشروع

أما عن أهداف المشروع، أشار "مندور" إلى أن المشروع يتبنى عددا من الأهداف الهامة وهي: صقل مهارات القيادات الطلابية، تعزيز قدراتهم على القيادة والتواصل الفعال، وتوعية الطلاب بأهمية المشاركة المجتمعية والسياسية، وغرس قيم المواطنة الصالحة والمسؤولية الاجتماعية لدى الطلاب.

تضم الفاعليات محاضرة وثلاث ورش عمل يوميًا يشارك بها 16 طالب وطالبة من كل كلية هم: رئيس الاتحاد ونائب رئيس الاتحاد وأمناء اللجان وأمناء مساعدي اللجان.

كل لجنة تعقد لها ورش عمل تخصصية - كلا على حدى- تشمل المجالات الثقافية، الفنية، الرياضية، الاجتماعية، الأسر الطلابية، العلمية والتكنولوجية، والجوالة والخدمة العامة، وخلال ورش العمل يتم عرض مقترحات جديدة من الطلاب؛ لتطبيقها في تنفيذ الأنشطة الطلابية.

وعن الهدف من تنظيم ورش العمل - أفاد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنها تعمل على إكساب الطلاب مهارات جديدة في مختلف المجالات، وتطوير قدراتهم على القيادة والتواصل الفعال، وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة الطلابية.

يأتي المشروع بإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتورة هبه الدناصوري مستشار اللجنة الاجتماعية.

وأوضح الدكتور محمد غنيم، أن المشروع يشارك فيه عدد كبير من طلاب الجامعات المصرية من مختلف الكليات، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمختصين في مختلف المجالات، ويكون التدريب من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الثالثة والنصف.

وأضافت الدكتورة هبه الدناصوري، أن المشروع يتم داخل الجامعة بالتنسيق مع مكتب الاتحادات الطلابية بالجامعة