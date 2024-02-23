الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الإثنين.. انطلاق مسابقة "GOT TALENT" بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

جامعة الإسماعيلية
جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

تنظم إدارة الأنشطة الطلابية بـ جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، مسابقة GOT TALENT، بإشراف تنفيذي الدكتور محمد عبدالهادي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وبإشراف عام الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتورة غادة حداد، عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وتعقد المسابقة يوم الإثنين المقبل الموافق 26 فبراير الجاري، الساعة 10 صباحًا على مسرح جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

اخبار جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية الإسماعيلية الجديدة الأهلية برامج جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تنسيق جامعة الاسماعيلية الجديدة الاهلية جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية مصاريف جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

مواد متعلقة

"صحة الإسماعيلية" تختتم جلسات التعريف بمفاهيم الحوكمة

مسرحيات جديدة فى عروض نوادى المسرح بقصر ثقافة الإسماعيلية

الشبكة الوطنية بالإسماعيلية تعلن حالة الطقس اليوم الجمعة

مهرجان الإسماعيلية يكرم جيمس وفليفل وسلوى فى دورته الـ 25

إزالة حالات بناء بدون ترخيص فى حملة مكبرة بالإسماعيلية

امتد للمنزل المجاور.. بدء تبريد مكان حريق اندلع بمخزن للزيوت بمدينة فايد

تامر شوقى وكيلًا لشئون التعليم والطلاب بكلية العلاج الطبيعى بجامعة القناة

اندلاع حريق هائل في مخزن زيوت بمدينة فايد بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وتاريخ ليلة النصف

عاجل| "الأرصاد": طقس دافئ اليوم الجمعة.. والقاهرة تسجل 21 درجة

بعد 216 ساعة بحث.. "بوست وقطعة خيش" أسقطا قاتل طالب الدقهلية

"قمار وفدية".. مدرس فيزياء ونجار كلمة السر فى مقتل طالب الدقهلية

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

اعتداءات جنسية.. الكشف عن جرائم جديدة بحق الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الصفقة الاستثمارية القادمة.. ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى فى قوة مصر

د هند جاد

هانى الناظر.. الحكيم الإنسان

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «2 - 3»

وائل لطفي

طاقة أمل

ماجد حبته

فتح وحماس فى موسكو!

محمد رفعت

"طابا – العريش".. ضربة معلم

محمد عبدالعزيز

سيدة أخرى من مصر.. نموذج مشرف للمرأة

جلال حمام

وما زال الإفك الصهيونى مستمرًا!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

اعتداءات جنسية.. الكشف عن جرائم جديدة بحق الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال

اليوم الـ140 للعدوان.. الاحتلال يرتكب 9 مجازر جديدة فى غزة

"رويترز": زيارة هنية للقاهرة إشارة قوية بأن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة مستمرة