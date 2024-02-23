الإثنين.. انطلاق مسابقة "GOT TALENT" بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

تنظم إدارة الأنشطة الطلابية بـ جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، مسابقة GOT TALENT، بإشراف تنفيذي الدكتور محمد عبدالهادي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وبإشراف عام الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتورة غادة حداد، عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وتعقد المسابقة يوم الإثنين المقبل الموافق 26 فبراير الجاري، الساعة 10 صباحًا على مسرح جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.