الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"صحة الإسماعيلية" تختتم جلسات التعريف بمفاهيم الحوكمة

جانب من التدريب
جانب من التدريب

اختتمت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، سلسلة الجلسات التعريفية بالمفاهيم الأساسية للحوكمة للعاملين بديوان المديرية، والتى انطلقت فعالياتها فى الفترة من 18 وحتى 22 فبراير، تزامًنا مع إعلان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الأسبوع الثالث من فبراير أسبوعًا للحوكمة بوزارة الصحة والسكان.

تعزيز الحوكمة

أشار الدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أن ذلك يأتى وفقا لرؤية وزارة الصحة والسكان بتعزيز ثقافة الحوكمه بين العاملين، وإتساقًا مع رؤية مصر 2030، وجهود الحكومة ممثَلة فى وزارة الصحه والسكان في تعزيز الحوكمة بالجهاز الإداري للدولة، وتعزيز دور التقسيم التنظيمي والمراجعة الداخلية والحوكمة التي تعتبر أداة أساسية في المؤسسات الحكومية لترسيخ ثقافة وآليات الحوكمة بين العاملين.

ألقت الدكتورة ريم مصطفى مساعد مدير المديرية، خلال أسبوع الحوكمة جلسات تعريفية تحت عنوان "المفاهيم الأساسية للحوكة والإطار الإستراتيجي والتنظيمى" لها، وتناولت مجهودات الدولة في تطبيق الحوكمة بشكل عام.

واستعرضت أبرز النجاحات التي حققتها الحكومة في تطبيقات الحوكمة على الخدمات المختلفة، مشيرة الى دور التكنولوجيا في تطبيق الحوكمة وأهميتها وعلاقة التحول الرقمي بالميكنة، انتقالا إلى حوكمة الخدمات والأنشطة والتعريف بأبرز التجارب الدولية في تطبيق الحوكمة.

وقالت إن الجلسات التعريفية للعاملين، تهدف إلى نشرِ ثقافة الحوكمة ومساعدةِ العاملين على إدراكِ أهميتِها في التّنظيمِ والإدارةِ وتسييرِ الأعمال بالشّكل الأمثل، وذلك من أجل اتخاذِ القراراتِ السّليمة التي تمكّنُ من تحقيق تنميةٍ شاملةٍ ومستدامة للوزارة.

من جانبها أوضحت الدكتورة رشا فرحان مدير المكتب الفنى ومسئول الحوكمة بالمديرية تبني وزارة الصحة والسكان خطة طويلة الأمد لتعزيز وترسيخ ثقافة الحوكمة بين العاملين بوزارة الصحة والسكان وأن هذه الجلسات تأتي كمرحلة أولى، وسيتبعها مراحل متقدمة من التدريب والتأهيل للعاملين بالقطاعات المختلفة في الوزارة على تطبيق الحوكمة في مجالاتهم المختلفة.

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