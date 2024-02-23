الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مسرحيات جديدة فى عروض نوادى المسرح بقصر ثقافة الإسماعيلية

عروض نوادي المسرح
عروض نوادي المسرح بقصر ثقافة الإسماعيلية

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات الموسم الجديد من تجربة نوادي المسرح بإقليم القناة وسيناء الثقافي، تحت شعار "مسرح في كل حتة في مصر"، ضمن برامج وزارة الثقافة.

عرض مسرحيتين في قصر ثقافة الاسماعيلية 

شهد مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية اليوم السادس من فعاليات نوادى المسرح، عرضين مسرحيين لفرق نوادي مسرح السويس، جاء الأول بعنوان "Escape room" تأليف عمر طاهر، وإخراج آيات زيدان.

تدور أحداث المسرحية حول التدرج بين الماضي والحاضر، ومدى الاختلاف بينهما في طريقة التفكير، والفن، والمشكلات، والتواصل الاجتماعي، والتعليم.

تفاصيل العرض

أما العرض الثاني جاء بعنوان رصد خان تأليف محمد علي إبراهيم، وإخراج أحمد عبدالحكم، وتدور أحداثه حول قصر مهجور يتجمع به أولاد ابن غانم، من أجل الحصول على تركته، حتى يتفاجأ الجميع أن التركة هى كنز قارون المدفون في سابع أرض، الذى لا يصعد إلا بالدم فيبدأ جميع أطراف العرض بقتل بعضهم الآخر، حتى يصعد الكنز الي الأرض الأولى.

العروض تقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، وإنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وجاءت عروض اليوم الثاني التابعة لفرع ثقافة السويس برئاسة عبدالمنعم حلاوة، بحضور لجنة التحكيم المكونة من محمد ميزو، سعيد حجاج، منار خالد، محمد عدلي عضو الرقابة على المصنفات، ورجب أحمد مقرر اللجنة.

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