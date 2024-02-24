فرق ثقافة السويس تختتم عروضها بنوادي المسرح الإقليمي بالإسماعيلية

اختتمت فرقة نادي مسرح السويس عروضها في آخر أيام الموسم الجديد من تجربة نوادي المسرح بإقليم القناة وسيناء الثقافي، والمقام بقصر ثقافة الإسماعيلية، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية، تحت شعار "مسرح في كل حتة في مصر".

العرض الأول

جاء العرض الأول بعنوان" روبيك كيوب تأليف حازم أشرف، إخراج ديفيد المصرى، تدور أحداث القصة حول تعرض ولد وفتاة من الإهمال والحماية الزائدة من خلال أسرتهم، والعنف الأسري، والحب المشروط، ما أدى إلى تمردهم.

العرض الثاني

أما العرض الثاني فجاء بعنوان "آخر الأرض" تأليف أيمن الشريف، اخراج أحمد رضوان وتدور أحداث المسرحية حول فلك يسع مجموعة من الناس عقب انهيار عالمهم، يتوسطهم سجناء ونراقب تطور الأحداث أثناء الصراع مع البحر في عالم منتهي يتجهون نحو امل لا يدرون عنه شئ، على أمل أن يتحقق.



العروض تقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وأقيمت بحضور أعضاء لجنة التحكيم المكونة من محمد ميزو، سعيد حجاج، منار خالد، محمد عدلي عضو الرقابة على المصنفات، ورجب أحمد مقرر اللجنة، بحضور شيرين عبد الرحمن مدير عام فرع ثقافة الاسماعيلية وسمر الوزير مدير عام ادارة المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة وتأتي ضمن عروض إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة د. أمل عبد الله ، وفرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة.



ويشهد إقليم القناة وسيناء هذا الموسم 28 عرضا منها عرض لفرع ثقافة شمال سيناء، 3 عروض لفرع جنوب سيناء، 7 عروض لفرع ثقافة السويس، ويقدم فرع ثقافة بورسعيد 9 عروض، بينما قدم فرع ثقافة الإسماعيلية 8 عروض مسرحية.