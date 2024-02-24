طقس الإسماعيلية اليوم السبت.. مائل للبرودة وأمطار خفيفة

أعلنت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، برئاسة اللواء مهندس هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية، عن حالة الطقس المتوقعة على المحافظة اليوم السبت.

وقالت الشبكة، في بيان، أنه من المتوقع أن يسود اليوم السبت طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا وفي صباح اليوم السبت.

أضافت أن من المتوقع سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث ٣٠٪ تقريبًا، وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت العظمى ٢٢ درجة مئوية والصغرى ١١ درجة مئوية.

إزالة فورية لحالة تعدٍّ بالبناء بدون ترخيص بقرية الحجاز بالإسماعيلية

في سياق آخر، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية، بإزالة فورية لشدة خشبية لتنفيذ صبة خرسانية بدون ترخيص لسقف دور ثاني علوي بقرية الحجاز، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة الحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء والبناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة.

وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إزالة فورية لحالة تعدٍّ بالبناء بدون ترخيص بحي ثان الإسماعيلية

وفي ذات السياق، قامت الوحدة المحلية لحي ثان الإسماعيلية، بإزالة فورية لشدة خشبية لتنفيذ صبة خرسانية بدون ترخيص لسقف دور سابع علوي بشارع دمنهور بمنطقة حي السلام، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة الحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء والبناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة.

وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.