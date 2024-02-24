أعلنت اللجنة العامة لانتخابات نقابة المهندسين بالإسماعيلية برئاسة المستشار محمد مصطفى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين الفرعية بالاسماعيلية، حيث بلغ إجمالي عدد الحضور 941 صوتًا، والأصوات الباطلة 94 صوتًا والصحيحة 847 صوتًا.

نتيجة انتخابات نقابة المهندسين بالإسماعيلية



وأسفرت الانتخابات في شعبة الكهرباء فاز بالعضوية كلا من المهندس محمد عبد الله السيد بيومي وحصل على 437 صوتا والمهندس شريف مجدي عبد المجيد نافع 424 صوتا، بينما حصل منافسيهم المهندس على حسن على حسن على 51 صوتا والمهندس هيثم سيد غريب على العربي 397 صوتا والمهندسة أمنيه محمد رضوان عثمان الحلو 385 صوتا.



وفى شعبة مدني فاز كلا من المهندس محمد عبد الرحمن سليمان وحصل على 512 صوتا والمهندس والمهندس محمد حربي السيد ابو المجد 394 صوتا والمهندس شریف سمير محمد رشاد 392 صوتا بينما حصل منافسيهم المهندس ولید احمد فؤاد محمد 151 صوتا وعادل موريس صهيون بخيت 68 صوتا واحمد محمد اسماعيل السيد 350 صوتا ومحمد عبد المنعم حنقي عبد النبي 335 صوتا وأحمد السيد محمود محمد ابراهيم 339 صوتا.



وفى شعبة غزل وكيمياء وتعدين

فاز المهندس محمد كامل محمد خليفة 454 صوتا بينما حصلت منافسته المهندسة سارة عصمت طارق محمد على 393 صوتا.

وفى شعبة الميكانيكا فاز المهندس

تامر نبيل محمود يوسف بالتزكية.

سير العملية الانتخابية

وشهدت انتخابات نقابة المهندسين بمحافظة الإسماعيلية اقبال كبير من الناخبين للإدلاء باصواتهم فى انتخابات النقابة.

وفتحت اللجنة المشرفة على إنتخابات نقابة المهندسين بالإسماعيلية برئاسة المستشار محمد احمد مصطفى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أبوابها داخل 4 لجان وانتظمت عمليات التصويت داخل مقر اللجنة الانتخابية بنقابةالمهندسين بمحافظة الإسماعيلية وبحضور المهندس احمد المصرى نقيب المهندسين بالإسماعيلية.