إزالات فورية لأبنية دون ترخيص فى القصاصين الجديدة بالإسماعيلية

أزالت الوحدة المحلية لقرية أم عزام التابعة لمركز ومدينة القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، شدة خشبية لإقامة سقف خرساني لدور أول علوي، لبناء بدون ترخيص، على مساحة 90 مترًا بعزبة المغاربة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بضرورة الحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء والبناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة.

كما جرى تنفيذ إزالة فورية أخرى لشدة خشبية لإقامة سقف خرساني بدون ترخيص على مساحة ١٠٠ متر بعزبة الهيش.

إزالة فورية لحالة تعدٍّ بالبناء بدون ترخيص بقرية الحجاز بالإسماعيلية

وفي سياق متصل، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية بإزالة فورية لشدة خشبية لتنفيذ صبة خرسانية بدون ترخيص لسقف دور ثان علوي بقرية الحجاز، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما قامت الوحدة المحلية لحي ثان الإسماعيلية بإزالة فورية لشدة خشبية لتنفيذ صبة خرسانية بدون ترخيص لسقف دور سابع علوي بشارع دمنهور بمنطقة حي السلام.

وأكد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات.