انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الـ8 للجمعية المصرية لعلوم البيئة بجامعة قناة السويس

انطلقت صباح اليوم فعاليات المؤتمر الدولي الثامن لعلوم البيئة، الذي نظمته جامعة قناة السويس بالتعاون مع الجمعية المصرية لعلوم البيئة، وهيئة قناة السويس

تحت عنوان " البحث العلمي والتنمية المستدامة 2024 " تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبحضور الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب. وإشراف الدكتورة مها فريد سليمان عميد كلية العلوم ورئيس المؤتمر، وإشراف تنفيذي الدكتور عبد الرؤوف مصطفى رئيس الجمعية المصرية لعلوم البيئة والسكرتير العام للمؤتمر.

وافتتح الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والبحوث فعاليات المؤتمر صباح اليوم- نيابة عن الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة- ناقلا تحياته وتقديره للحضور جميعا، مؤكدا أن إدارة الجامعة تحرص دائما أن يكون لها دورا رائدا، ومساهمة فعالة في مجال الأبحاث العلمية خاصة تلك المرتبطة منها بعلوم البيئة، موضحا أنه لشرف عظيم أن تولي الجامعة اهتماما كبيرا بهذا الجانب، بإعلانها اليوم عن انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثامن للجمعية المصرية لعلوم البيئة.

كما أثنى نائب رئيس الجامعة على الجهود المتواصلة لأنشطة الجمعية العلمية لعلوم البيئة على مدار عشرين عاما كاملة، وما حافظت عليه من مكانة مرموقة كان من أهم نتائجها مجلة علمية مصنفة " كاترينا"، والتي يسعى الباحثون لنشر بحوثهم فيها لما لها من تميز وأصالة.

وتمنى الدكتور محمد عبد النعيم في نهاية كلمته- أن يحقق المؤتمر أهدافه الطموحة وغاياته المرجوة، بما سيقدمه من توصيات هامة من شأنها أن تعزز رؤية واضحة، من أجل المضي قدما نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي كلمته- أشار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى أن هذا المؤتمر يعد مناسبة مهمة، لمناقشة المتغيرات والمستجدات في مجال البحوث المتعلقة بعلوم البيئة، وفرصة للتعبير عن أهمية البحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على بيئتنا.

مؤكدا أن البشرية تعيش اليوم في زمن ملئ بالتحديات البيئية والجيوسياسية، والتي تؤثر على العمل البيئي، حيث نواجه تغيرا مناخيا متسارعا ونفاذا للموارد الطبيعية، وفقدانا للتنوع البيولوجي وتلوثا بيئيا، لذلك يلعب البحث العلمي دورا حاسما في مواجهة هذه التحديات وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى ضرورة العمل معا من أجل تحقيق أهدافنا البيئية، والمساهمة في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وفي كلمتها- أعربت الدكتورة مها فريد سليمان عميد كلية العلوم ورئيس المؤتمر عن مدى سعادتها بالتعاون المثمر مع هيئة قناة السويس، موضحة أن التنمية المستدامة هي موضوع الساعة، لذلك جاء موضوع مؤتمرتنا ليتماشى معها، والذي يناقش العديد من الموضوعات والقضايا العلمية والبيئية المطروحة على الساحة الدولية منها: العمل على تغير المناخ والتكيف والتخفيف من آثاره، الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، الحفاظ على التنوع البيولوجي والنظام البيئي، تقنیات معالجة التلوث البيئي، الزراعة المستدامة والنظم الغذائية، وتأثير الأنشطة البشرية على البيئة، متمنية أن يخرج المؤتمر بتوصيات تساهم بشكل إيجابي وفعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أهم مناقشات المؤتمر

بينما أوضح الدكتور عبد الرؤوف مصطفى رئيس الجمعية المصرية لعلوم البيئة والسكرتير العام للمؤتمر في كلمته- أن المؤتمر سيناقش العديد من الموضوعات تتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة يشارك فيها العديد من الباحثون من دول مختلفة منها السعودية والكويت وفلسطين، مشيرا إلى أن الحضور بالمؤتمر تخطى 230 باحث، بينما المشاركين عبر الأونلاين وصل عددهم لأكثر من 1000 مشارك.

مؤكدا على أهمية وقيمة المحاضرات الرسمية، التي يقدمها المؤتمر والأساتذة الكبار الذين يحاضرون بها، والتي يصل عددها إلى 7 محاضرات رسمية يحاضر بها الأستاذ الدكتور عطوة حسين عطوة مستشار رئيس هيئة قناة السويس لشئون البيئة، الأستاذ الدكتور عبد الفتاح بدر جامعة حلوان، الأستاذ الدكتور مصطفى الشيخ جامعة طنطا، الأستاذ الدكتور أحمد عوني مركز البحوث الزراعية، الأستاذ الدكتور أحمد حجازي جامعة القاهرة، الأستاذة الدكتورة جوليا جوريرو جامعة فيدريكو- إيطاليا الأستاذ الدكتور عمرو سعد شمس مركز البحوث الزراعية.

ما هي الجمعية المصرية لعلوم البيئة

وفي نهاية كلمته- تحدث الدكتور عبد الرؤوف مصطفى في نبذة عن الجمعية المصرية لعلوم البيئة، التي تأسست منذ 20 عام وبدأت ب 30 عضو، إلى أن وصل عدد الأعضاء بها الآن 660 عضوا، متناولا إنجازات الجمعية في الفترة الأخيرة.

في حين تحدث الدكتور عطوة حسين مستشار رئيس الهيئة بالنيابة عن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مقدما تحيات الفريق أسامة ربيع لجميع الحضور والمشاركين بالمؤتمر.

موضحا حرص إدارة قناة السويس واهتمامها بموضوع التنمية المستدامة والقضايا البيئية.

موضحا أن لديهم تفاؤل كبير بالمستقبل رغم الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم بسبب الحروب في المنطقة وخارجها، داعيا الجميع بالتفاؤل من أجل تحقيق مزيد من الدعم للنهوض بالاقتصاد المصري.

وقد شهدت الجلسة الافتتاحية تكريم مجموعة من الأساتذة والعلماء الذين أسهموا بجهودهم العلمية، أو الجمعية أو كلية العلوم حيث تم تكريم كلا من:الدكتور عبدالفتاح بدر، الدكتور مصطفى الشيخ، الدكتور أحمد حجازي، الدكتور منير عبد الغني،

الدكتور عز الدين سالم، الدكتور مجدي العشري، الدكتورة مها فريد سليمان، الدكتورة جوليا جوريرو، والدكتور عاطف أبو النور.

التقط بعدها الحضور الصور التذكارية بالمؤتمر، ثم بدأت جلسات المحاضرات الرسمية وعرض الباحثين الذي وصل إلى 35 بحث ما بين عروض تقديمية وبوسترات وجلسات أونلاين.